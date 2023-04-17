女子4年前結婚現離婚！婚照意義盡失　要求攝影師退款　後續竟然…

結婚4年後想退回婚照？日前南非有攝影師分享另類退貨經歷，2019年他曾為一對新人拍攝婚紗照，近日卻接獲當時新娘的訊息，表示她已離婚，覺得當時所拍的婚照意義盡失，以其合約沒註明「不能退款」為由要求他退錢，更威脅若不退款就會採取法律行動。攝影師感到無言以對，將對話上傳至網上，惹來極大迴響。不少網民都對此感到難以置信，覺得是惡作劇，但攝影師強調絕對是真人真事，因此有留言寸爆稱「怪不得（她）會離婚」。當地傳媒指，該女子真的找律師想提告，最後反遭勸退，律師還打給攝影師說不會接案。



南非有婚禮攝影師指他接獲4年前一位客人訊息，指現已離婚，覺得婚照意義盡失，故要求退款。（Twitter@LanceRomeoPhotography）

攝影師羅密歐（Romeo）在Twitter發布數張對話截圖，顯示該女子先禮貌打招呼，並指她於2019年曾聘請羅密歐為她拍攝婚紗照，讚揚他拍得很好，話風一轉就說現時已離婚，覺得當天所拍的婚紗照已全無意義，故要求他退款。

羅密歐以為對方惡作劇，但該女子強調她很認真後，只好回覆「攝影服務一旦完成，則無法退款」。不過對方仍繼續爭論，更以他沒有把「不能退款」寫進合約為由，要求退款。

對方眼見羅密歐無動於中，便威脅他若不退款，將會採取法律行動，「你將會收到我律師通知」，羅密歐唯有表示對她離婚感到惋惜並理解，但認為退款絕非解決她走出離婚傷痛的方法。

女子數天後再次找上羅密歐，並要求至少退還70%的攝影費用，面對這難以理解和無法溝通的客人，羅密歐則搞笑地回覆「不」的表情包，並直言不介意對方律師聯繫他以提供協助。

女子威脅羅密歐說已將資料發給律師，揚言她的律師很快會聯絡。羅密歐真的收到律師電話，解釋不會接這案子，然後律師自說自話狂笑，說事件難以置信。羅密歐告訴當地傳媒，原來女子的律師不建議她索償，認為她只會白花錢，現時她已放棄提告。

大多網民認為該女子是在開玩笑，「這是認真的嗎」，不過羅密歐特意拍短片強調絕對是真人真事，他也覺得很荒謬，因而惹來不少留言指責該女子離譜，「只要你在，世界就會給你驚喜」、「這個經典」、「怪不得會離婚」；亦有人用逆向思維表示，「換個角度看如果沒離婚，攝影師應該要每年收版稅」。

網民大多認為是在開玩笑，Romeo拍片強調絕對是真人真事。（Twitter@LanceRomeoPhotography）

隨後羅密歐再貼出和該女子前夫的對話截圖，對方就前妻要求退款一事致歉。羅密歐更在自拍影片中苦笑經一事長一智，往後會在合約中列明無法退款。