外賣員送餐手抖驚揭是前妻　失婚男狂嘲出軌拋夫棄子　下秒卻心酸

世界真細小，分手或離婚後，隨時有朝一日會重遇對方。有台灣男子於網上發文表示，日前有女外賣員送遞餐點時，除不怎麼說話，手還一直抖，他仔細觀察下驚悉原來是前妻。對方落魄的景況讓他不禁暗嘲，「小王（姦夫）不是很有錢嗎？不是開BMW（寶馬）嗎？不是嫌我幹萬年課長沒錢沒出息嗎？」，還大聲問她一直有探視權，為何不看看2個孩子，前妻的回應卻讓他很難過。



有台灣男子於網上發文表示，日前有女外賣員送遞餐點時，除不怎麼說話，手還一直抖，他仔細觀察下驚悉原來是前妻。（《又，吳海英》劇照）

樓主在「匿名公社」發文表示，日前公司同事一起叫外賣午餐，由於外賣員不能進入辦公大樓，故他下樓幫忙到前面廣場取外賣，當時女外賣員行為怪異令他深感奇怪。他說，「神奇了我的天，還在納悶外送員送餐怎麼不說話，拿餐給我手還一直抖，搞半天是離婚不到1年的前妻啊」。

他指當初前妻嫌棄他是「萬年課長」無法升職，沒錢沒出息，其後搞婚外情，勾搭了擁寶馬私家車的富貴姦夫，「小孩不要，硬就是要跟小王跑，現在怎麼在跑外送？」。

樓主稱離婚後他已升任副經理，得知前妻現況落魄，心裏暗爽了一會，但難過感馬上就襲來，因為2個孩子快1年沒見過媽媽，他忍不住提醒前妻「探視權一直都在，孩子們也一直都在等」，對方沒說話找了錢就想走。他忍不住大聲問：「不會想小孩嗎？」怎料前妻大聲回答：「我想他們幹嘛？」他直言「我感覺像被狠狠揍一拳」，已沒心情吃飯。

前妻落魄的景況讓樓主不禁暗嘲，「小王不是很有錢嗎？不是開BMW（寶馬）嗎？」。（《分手合約》劇照）

網民留言批評前妻拋夫棄子十分狠心，「這媽媽有點狠心，一般都是女性放不下」。不過也有網民認為前妻不願探望孩子是因覺得丟臉，「因為選擇錯，所以傷害你保護自己，有時口出惡言不是蓄意，只是丟不起那個臉」、「看來她也沒臉見自己小孩」。

有網民勉勵樓主，「加油，應該前妻也很後悔吧？但過去的愛回不來的」、「好好栽培小孩，有小孩陪伴也是件幸福的事！」。也有網民指出職業無分貴賤，「怎麼？在你眼中外送員是很低賤的工作嗎？自食其力而已，比詐騙的好100萬倍吧？」。