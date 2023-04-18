港媽放假與囝囝親子樂　奶奶次次堅持同行仲咁做　網民教1招阻止

和孩子的獨處時間彌足珍貴，母子之間還要容下奶奶？有港媽發文抱怨，她無論和兒子安排任何活動，奶奶都堅持跟着，連朋友聚會都不放過，而且奶奶非常愛管人，「佢做咗我個角色，阿仔要聽佢話」，且對孫兒的態度很差，一起外出總是不愉快收場。網民無奈道如果樓主無力搬走，只有靠丈夫反映，或者堅決攤牌，有人提出「黑暗兵法」，教港媽辛苦自己令奶奶知難而退。



港媽放假安排好和兒子親子樂，無奈奶奶每次都跟着。《母子逆緣》

樓主在親子王國討論區發文，抱怨和兒子出街玩，奶奶「次次都join（參與）埋一齊」，她難得放假會安排節目親子樂，「但奶奶又黐到實一實」，回家已經日日對住奶奶，希望保留和兒子的私人空間。若有奶奶同行，就會習慣指點一切，「下下都受奶奶管制，佢做咗我個角色，阿仔要聽佢話，我非常無癮」，「有冇人心情同我一樣，唔鍾意奶奶乜都參與」。

樓主大呻奶奶的為人是什麼都要管，「好煩，我都頂佢唔順」，而且對住兒子常常很勞氣，「佢出到去都係用鬧或者語氣差對我仔，我超唔鍾意咁，完全冇開心氣氛」，一起出街總會變得不愉快。樓主試過說和朋友外出，奶奶仍然會跟去。

港媽批評奶奶為人貼管控，「佢做咗我個角色，阿仔要聽佢話」。《上流寄生族》

網民們深表同情，若樓主和奶奶同住，最好做法是搬走，同住要避開奶奶太難，「最好自己一家搬開住，各自有自己空間，關係更加和諧」。若不行，應該叫丈夫處理，「叫老公出聲啦」、「叫你老公喺嗰段時間陪奶奶去街，包佢唔跟你哋去」。但不少人認為樓主要自己堅決提出，「一齊住就要講出嚟不然大家都好辛苦」、「兜口兜面同佢講唔方便，你唔畀佢嚟佢都唔會嚟，你可能平時乜都話好，完全一啲反抗都冇，先會搞到佢咁黐身」。

有網民提出「黑暗兵法」，教樓主夫婦「自己辛苦幾次，逢星期六日帶小朋友唔係去海馬公園就迪迪尼，連續幾個星期都去，逼佢去，去多幾次老人家冇體力慢慢就唔跟喇」。

（綜合）