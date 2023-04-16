搞笑！「蔬菜組合林婆婆」爆紅　港鐵、淘寶齊抽水　網民：抽乾晒

近日本地網上興起一股「蔬菜熱」！事源日前在港台節目《香江暖流》中一個「極速15秒」環節，聽眾可以致電接受挑戰在15秒內回答問題，勝出的話可以獲得超市現金券。其間，主持鄧添樂問「歌唱組合名稱」，聽眾林婆婆致電挑戰，卻聽成了「蔬菜組合名稱」，儘管鄧添樂曾提醒並重複問題，但林婆婆仍以為是蔬菜名稱，於是開始瘋狂輸出「蔬菜組合」。雖然林婆婆最終因為答錯問題，與獎品無緣，但就收穫了聽眾及網民歡心。



林婆婆成為新一代「Rap界天后」，各大公司及機構看準時機「瘋狂抽水」，就連港鐵、淘寶等都出PO「致敬」，甚是惹笑。



港台節目《香江暖流》「極速15秒」環節中，主持鄧添樂問「歌唱組合名稱」時，聽眾林婆婆聽成了「蔬菜組合名稱」，意外爆紅。（網上影片截圖）

根據網上流傳影片，當主持鄧添樂問「歌唱組合名稱」後，聽眾林婆婆以為是「蔬菜組合名稱」，開始數白欖般回答︰「生菜、白菜、芥菜、西洋菜……」，鄧添樂亦忍俊不禁。雖然失落獎品，但林婆婆的可愛打動了網民的心，一夜爆紅，成為網上熱話。

不少知名公司都即時發帖抽水，當中包括有「抽水王」之稱的IKEA宜家家居，就連港鐵、淘寶亦不落後人。

港鐵出帖請網民參加「無獎遊戲」，叫網民「講出附近買到菜嘅車站名」。（「MTR」FB圖片）

怎少得有「抽水王」之稱的宜家家居！（「IKEA 宜家家居」FB圖片）

就連淘寶都抽水推銷種菜盆。（「Taobao 淘寶」FB圖片）

「林婆婆」熱潮持續，超級市場、航空公司、營養師協會等陸續加入抽水行列，不少網民都爆笑表示「抽乾晒啦」。有人就不忘幫林婆婆謀福利，「送個畀林婆婆先啦」、「快啲送畀林婆婆」。有購物網就借林婆婆之勢推出優惠，亦有食品科技公司「尋人」想請林婆婆「食菜」。