拐帶疑雲？港媽帶3歲仔去沙田某遊樂場玩 阿仔險被阿婆拖走極驚
趁假日帶小朋友到遊樂場玩耍，無論任何情況，作為家長時刻不能鬆懈。有港媽發文表示，日前與丈夫帶同3歲兒子及小女兒到沙田某遊樂場玩，其間兒子突然不見了，嚇得他們四處尋找。可幸在場另1位媽媽發現樓主的兒子獨自走回商場，於是留心觀察，卻見到商場內有位婆婆突然伸手拖住孩子，便即時制止對方，並將孩子帶回遊樂場，港媽才找回兒子，並形容「嗰刻真係差啲喊出嚟同暈低」。事後港媽仍然心有餘悸，雖不能肯定老婆婆的意圖，但甚是自責未有看好孩子，遂發帖提醒其他家長，並表示日後定當更謹慎行事。
該名港媽在facebook群組「沙田之友」發文，稱於4月11日下午約4點，與丈夫帶同子女到沙田某商場遊樂場遊玩。當時丈夫先帶3歲長子到遊樂場，港媽就背着小女兒在一邊等候，其間聽到有小朋友指滑梯上有推撞情況，於是她便致電丈夫叫他「上埋個滑梯架度睇住個仔」。沒想到就是接電話這片刻功夫，3歲兒子就不見了。
港媽指丈夫和她分開尋找，「轉咗幾個圈都搵唔到個仔，巴士同出口嘅地方搵唔到」，就在她驚恐地向職員尋求協助時，丈夫致電指找到兒子了，她直言「嗰刻真係差啲喊出嚟同暈低」。
原來公園內有另1位媽媽在返回商場時，見到樓主兒子自己走進商場，於是主動留意去向，卻見到1位婆婆突然上前拖着他。這位媽媽認為事有可疑，於是上前將孩子帶回遊樂場，「我個仔入返遊樂場後冇即刻搵返我哋，而係再上返滑梯架玩」。直至樓主丈夫發現兒子身影，「嗰位媽媽見到我先生出現後就問係咪家長，同埋將剛剛發生嘅事講返畀我先生知」。
港媽表示不敢去猜想那位婆婆拖走兒子的原因，「係想幫佢搵返父母定係想帶走佢」，亦沒有證據懷疑，「畢竟係我哋冇睇實小朋友畀佢離開咗公園仲自己入埋商場先」。然而她和丈夫會汲取是次教訓，好好看管孩子。她又讚揚那位幫她的媽媽「細心同警惕」，並衷心感謝她；又表示發文是為了提醒其他家長要時刻留意孩子，「都希望各位睇到嘅家長要再小心睇實小朋友」。
帖文引來網民熱議，不少人直呼「恐怖」，也有人認為樓主能找回兒子屬於幸運，又提醒她要更小心，並呼籲家長們守望相助，「咁恐怖！真係嚇死」、「嗰位媽媽好機警，好人有好報」、「大家香港媽媽真係要互相幫手/幫口！唔好怕麻煩！」、「我而家帶小朋友出街會放個GPS係佢身上，尤其是喺公園玩」、「走失小朋友真係會好驚，成個人空晒！好彩今次有位媽咪幫手，否則就慘喇」。
（沙田之友）