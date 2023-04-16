拐帶疑雲？港媽帶3歲仔去沙田某遊樂場玩　阿仔險被阿婆拖走極驚

趁假日帶小朋友到遊樂場玩耍，無論任何情況，作為家長時刻不能鬆懈。有港媽發文表示，日前與丈夫帶同3歲兒子及小女兒到沙田某遊樂場玩，其間兒子突然不見了，嚇得他們四處尋找。可幸在場另1位媽媽發現樓主的兒子獨自走回商場，於是留心觀察，卻見到商場內有位婆婆突然伸手拖住孩子，便即時制止對方，並將孩子帶回遊樂場，港媽才找回兒子，並形容「嗰刻真係差啲喊出嚟同暈低」。事後港媽仍然心有餘悸，雖不能肯定老婆婆的意圖，但甚是自責未有看好孩子，遂發帖提醒其他家長，並表示日後定當更謹慎行事。



港媽表示不敢去猜想那位婆婆拖走兒子的原因是想幫他找家人還是想帶他走，但想透過此事提醒其他家長。（電影《親愛的》劇照）

該名港媽在facebook群組「沙田之友」發文，稱於4月11日下午約4點，與丈夫帶同子女到沙田某商場遊樂場遊玩。當時丈夫先帶3歲長子到遊樂場，港媽就背着小女兒在一邊等候，其間聽到有小朋友指滑梯上有推撞情況，於是她便致電丈夫叫他「上埋個滑梯架度睇住個仔」。沒想到就是接電話這片刻功夫，3歲兒子就不見了。

港媽指丈夫和她分開尋找，「轉咗幾個圈都搵唔到個仔，巴士同出口嘅地方搵唔到」，就在她驚恐地向職員尋求協助時，丈夫致電指找到兒子了，她直言「嗰刻真係差啲喊出嚟同暈低」。

原來公園內有另1位媽媽在返回商場時，見到樓主兒子自己走進商場，於是主動留意去向，卻見到1位婆婆突然上前拖着他。這位媽媽認為事有可疑，於是上前將孩子帶回遊樂場，「我個仔入返遊樂場後冇即刻搵返我哋，而係再上返滑梯架玩」。直至樓主丈夫發現兒子身影，「嗰位媽媽見到我先生出現後就問係咪家長，同埋將剛剛發生嘅事講返畀我先生知」。

港媽表示不敢去猜想那位婆婆拖走兒子的原因，「係想幫佢搵返父母定係想帶走佢」，亦沒有證據懷疑，「畢竟係我哋冇睇實小朋友畀佢離開咗公園仲自己入埋商場先」。然而她和丈夫會汲取是次教訓，好好看管孩子。她又讚揚那位幫她的媽媽「細心同警惕」，並衷心感謝她；又表示發文是為了提醒其他家長要時刻留意孩子，「都希望各位睇到嘅家長要再小心睇實小朋友」。

帖文引來網民熱議，不少人直呼「恐怖」，也有人認為樓主能找回兒子屬於幸運，又提醒她要更小心，並呼籲家長們守望相助，「咁恐怖！真係嚇死」、「嗰位媽媽好機警，好人有好報」、「大家香港媽媽真係要互相幫手/幫口！唔好怕麻煩！」、「我而家帶小朋友出街會放個GPS係佢身上，尤其是喺公園玩」、「走失小朋友真係會好驚，成個人空晒！好彩今次有位媽咪幫手，否則就慘喇」。

（沙田之友）