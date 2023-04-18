7歲女童後頸皮膚發黑以為污漬　求醫驚揭同呢種病及飲食習慣有關

小孩子後頸發黑，家長可能以為是老泥。但台灣有1名女童後頸皮膚卻出現擦不掉的黑色，母親急急帶她求醫，經診斷發現患上黑色棘皮症。有醫生指，出現這皮膚狀況成因屬糖尿病前兆，是胰島素出現阻抗，再發展下去就會患上糖尿病，而女童因超重及不良飲食習慣而致病。



黑色棘皮症分布部位以頸部周圍居多，其次為腋下，少數出現在手肘或膝蓋位置。（網上圖片）

小兒科醫生林智葳在台灣節目《醫師好辣》講述女童出現黑色棘皮症原因。（影片截圖）

據小兒科醫生林智葳在台灣節目《醫師好辣》中透露，當地一名7歲女童因為後頸出現一片「污漬」，初時被母親以為她洗澡洗得不乾淨，想替女兒擦掉「污漬」，但如何出力擦也擦不掉，於是帶往看皮膚科，醫生一看便說不是皮膚病，轉介她到小兒科就診。

經檢查發現女童體重嚴重超標，BMI較同齡孩子超出85%，追問她的飲食習慣，原來她愛吃高熱量及油炸物等食物，如晚餐會吃滷肉飯做主食，配菜則是鹽酥雞，當作是蛋白質及蔬菜攝取來源，水果則長期飲用果汁，如此下來形成女童體重超標。

醫生續稱，由於血糖超標症狀在孩童身上不會馬上顯現出來，是由胰島素阻抗現象開始，即是說血糖還是穩定狀況下，但胰島素濃度已經升高，就會令頸上皮膚黑色素細胞增生，繼而引發黑色棘皮症，若不加理會，就會有患糖尿病風險。

女童的不良飲食習慣，造成胰島素阻抗現象，令令頸上的皮膚黑色素細胞增生。（GettyImages）

母親得知女兒情況後大感驚慌，趕緊聽從醫生建議，幫助女兒改變飲食習慣，終讓其體重下降，連帶黑色棘皮症也消失了。

黑色棘皮症（acanthosis nigricans）分布部位以頸部周圍居多，其次為腋下，少數出現在手肘或膝蓋位置，這並不是疾病，但當出現要特別注意，因是胰島素濃度偏高警號，是糖尿病前兆。