小紅書女遊港　見港男暖心一幕被震撼　激讚：為什麼港男這麼可愛

【香港旅遊／香港體驗】「為什麼香港男人這麼可愛？」有女網民於小紅書發文講述在香港被「震撼」經歷，指近日於香港巴士站見到一名年輕爸爸背着年幼孩子外出，穿着打扮乾淨整潔，肩上的大袋亦放有各種寶寶衣服，等車時更拿玩具逗寶寶玩，讓她大讚「周末這一幕給我大好心情」。該網民形容，用心照顧孩子的男人在女人眼裏都是「可愛的，瀟灑的，紳士的，帥氣的！」。帖文引來網民熱議，直言感到羡慕，「這樣才是好男人」。



有女網民於小紅書發文講述在香港被「震撼」經歷，大讚港男可愛。（小紅書）

該女網民於小紅書以「為什麼香港男人這麼可愛，給你大讚」為題發文，指近日一個周末在巴士站等車時，見到有穿着打扮乾淨整潔的年輕爸爸，戴着寶寶肩帶將孩子背於胸前，肩上的大袋裏則放滿各種寶寶衣服，更邊等車邊拿玩具逗寶寶玩，直指「周末這一幕給我大好心情」。

從樓主上載的圖片見到，她等車時前方站着一名高大健碩、穿白衣短袖上衣及深色短褲男子，右手肩負一個米白色女裝大包包，另戴着寶寶肩帶，將孩子放於胸前，隱約看到寶寶雙手向外伸展，畫面樂也融融。

樓主大讚相中男士願意照顧孩子：「在女人眼裏你們都是可愛的，瀟灑的，紳士的，帥氣的！」（小紅書）

樓主大讚相中男士願意照顧孩子：「所有曾經未來現在可以如此的男人都要給你們大讚，在女人眼裏你們都是可愛的，瀟灑的，紳士的，帥氣的！」

帖文引來熱議，網民都「羡慕」男子的太太，「一是內心重視尊重、二是父親責任教育」、「帥還會帶孩子」、「這樣才是好男人，一個家要雙方來維護的，只有大男人主義者才不做這個那個」、「香港很多男的比女的還細心還會帶孩子」。

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也有其他女網民分享自己的「完美老公」，「我老公也是香港的，我女兒這麼小時候，一起出街，都是我老公背，不讓我背，可能香港西方教育，尊重女生」、「只要我老公跟我一起出門，基本上都是我老公負責背（抱）小孩，我腰不行，受不了一直背（抱）着」。