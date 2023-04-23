內地女來港　目擊香港小孩這暖心舉動被震撼：讓我看見真實的美好

內地客在香港看見「人性光輝」！有內地女於小紅書發文，分享近日於香港街頭目擊香港小孩幫女子撐傘的震撼舉動，直指「香港的小孩讓我看見真實的美好」。帖文引來內地網民熱議，大讚港孩「他用力撐傘的樣子真的很溫暖」、「教養方面，香港真好」。



有內地女於小紅書發文，分享近日於香港街頭目擊香港小孩幫女子撐傘的震撼舉動。（小紅書）

該名在香港留學的內地女，在小紅書發文大讚香港對小孩的教育。她指出，當日正下着雨，卻看到暴雨中有小男孩一路追趕不知是媽媽還是工人姐姐的女子，沿途為對方撐傘遮雨，「是的，我一路在後面看，他追趕了很久，實在忍不住拍下這溫暖的一幕」，形容「香港的小孩讓我看見真實的美好」。

從樓主上載的圖片見到，該名小男孩雖然身高與女子相差一截，頭頂只到女子近膊頭位置，但他仍盡力舉高撐着雨傘的右手，生怕舉得不夠高會弄傷女子頭部，全心全力為女子護航。

樓主形容，「香港的小孩讓我看見真實的美好」。（小紅書）

帖文引來不少網民激讚香港教育好，「教養方面，香港真好」、「他用力撐傘的樣子真的很溫暖」、「不管是媽媽還是工人姐姐，男孩都很暖」、「他們（香港小孩）真的很喜歡謝謝sorry很有素質，也會一直幫忙頂着門」、「這個人平時對他一定關愛有加，他可以依靠，所以在這種時候他會努力去保護對方」。也有網民指出，「也得看基數啦，現在內地大城市綜合素質也都慢慢起來了」。