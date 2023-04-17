正妹被反鎖頂樓　叫外賣備註加這1句機警脫困　網民激讚：太天才

美國紐約1名年輕女子，不小心將自己反鎖在大廈天台上，情急智生，她利用外賣APP，叫外賣員幫她開門脫困，還馬上可以有東西吃，醒目女子將「獲救」影片上傳到社交平台，獲網民大讚。



綜合外媒報道，24歲女子沃斯（Maggie Voss）在本月12日上午，不小心將自己反鎖在居住的大廈天台，雖然她是跑步運動員，但才剛做了臀部手術，無法使用消防逃生梯下樓，加上她的室友會夜歸，其他朋友又在外地，讓她叫天不應，叫地不聞。

當沃斯感到萬念俱灰時，突然感到肚子餓，便靈機一觸想到利用外賣APP，向外賣員求救。她於是打開一家外賣平台點餐，並在備註欄上註明請外送員按其他住戶電鈴，直到有人開門讓他進去，再到頂樓救她，事隔不到15分鐘，她的救兵便出現了，成功讓她脫困。

沃斯成功下樓回家享用剛送到的墨西哥烤餅，並讚賞傑佛瑞的服務態度很好。（網上圖片）

沃斯拍下外賣員傑佛瑞（Jeffrey）推開門的瞬間，更稱他為「我的國王」。沃斯隨後下樓回家享用剛送到的墨西哥烤餅，並讚賞傑佛瑞的服務態度很好。

沃斯這條影片在短短2天便累積逾550萬人次瀏覽，網友大讚沃斯聰明，「創新的思考方式，太天才」、「希望你給他不錯的小費」、「現代問題用現代解決方案」。