蛋字？外賣飯盒荷包蛋印上落單墨水字　網民話反胃　圖片來源係…

眼看這樣的外賣，你會選擇默默吃掉還是扔掉？日前有網民發文指一盒外賣飯盒內，竟然附上伙計的下單紙，同時盒內的荷包蛋亦染上下單紙的墨水，甚至有些字眼仍清晰可見，所以分享到網上。有網民笑言貌似多啦A夢法寶「記憶麵包」；不過亦有人覺得反胃，認為餐廳衛生情況欠佳。翻查資料顯示，圖片其實源於2018年某馬鞍山群組，因此相信是舊文被網民「翻炒」。



有網民指一盒外賣飯盒內，不但附有伙計的下單紙，同時盒內的荷包蛋亦染上下單紙的墨水，甚至有些字眼仍清晰可見，故分享到網上。（FB圖片）

該網民在Facebook「屯門友」群組發文並附上圖片，寫道「名副其實嘅『餐蛋字』」。從圖片可見，一盒外賣飯盒內竟然藏着伙計的下單紙，相信是員工避免混淆客人的餐點，便連同下單紙放在外賣發泡膠盒。或許是因為熱力和置於緊密空間內，以致原子筆的墨水完全印於荷包蛋上，個別字眼仍然清晰可見。

網民對於此遭遇紛紛笑言「食埋原子筆啲水印墨汁，咁就成個肚都有文化了」、「有啲似多啦A夢嘅法寶，記憶煎蛋」、「你真係識咬文嚼字」、「仲邊有人夠膽話你無墨水」、「今屆DSE狀元非你不可啦」。

有網民笑言貌似多啦A夢嘅法寶「記憶麵包」。（資料圖片）

有人覺得「除咗隻蛋，其他無污染食得」；亦有不少人直言相信餐廳衛生情況欠佳，「點食呀」、「睇到反胃」、「馬虎到咁㗎呢間嘢？衛生極有限」。

不過有留言認出圖片在網上瘋傳已久，而翻查資料顯示，最早出現相片的年份為2018年，因此相信是舊文，只是現時被網民重新「翻炒」。據當事人早年回應，僅透露餐廳位於馬鞍山富寶商場，但當日只是將雞蛋扔掉便繼續享用飯盒，亦無損其繼續光顧該店意慾。