公屋｜住戶急徵廁所門　網民建議去呢度搵　附房署還原公屋價目表

公屋住戶若曾改動單位設計，交還單位時須付費還原。有公屋住戶近日於網上發文徵求一道新落成公屋廁所門，聲稱將搬走，但因曾拆除屋內原裝廁所門，故要尋回同款門還原。帖文引起熱議，有網民直言不少公屋住戶裝修會拆除原裝門，徵門並不困難，可詢問垃圾站清潔姐姐或清拆師傅，甚至有網民留言問樓主「幾錢收？」。



有公屋住戶近日於網上發文徵求一道新落成公屋廁所門，聲稱將搬走，但因曾拆除屋內原裝廁所門，故要尋回同款門還原。（示意圖／資料圖片）

該住戶於fb群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文寫道，「想徵一隻新公屋廁所門」，稱將會搬走換另一個公屋單位，但因曾拆除屋內原裝廁所門，故「要有返條屍」以交還單位。她又提到現時所住單位為230呎，屋內其他地方也有改動，還原費報價1.1萬元。

有熱心網民為樓主提供各種徵門方法，「去屋苑垃圾站問下啲清潔姐姐，佢哋通常會收埋幾隻」、「問附近剛剛裝修單位啲清拆師傅，多數都有！」、「其實去新入伙的公屋或者居屋，有好多人唔要啲門，去睇下有冇」、「租架貨Van即入東涌裕雅苑，大門、廚房門及廁所門多到執唔晒」。

有網民直言不少公屋住戶裝修會拆除原裝門，徵門並不困難，可詢問垃圾站清潔姐姐或清拆師傅。（資料圖片）

也有網民指出廁所門還原費不貴，「罰錢都好似好平」、「俾你徵到又要買料錢、運費、裝工，點解唔索性畀錢房署還原呢？」、「拆得嘅就預咗畀錢，一係唔好拆」。

樓主其後回覆網民留言稱，原也有計劃詢問垃圾站清潔姐姐，不過估計在網上徵門會較便宜。

若公屋住戶曾改動單位設計，如拆除廁所門，至交還單位時須自費還原，或付費交由房署處理。過往曾有網民於討論區分享公屋還原價目表，顯示還原廁所木門連框須付1,480元，不過各屋邨收費不一，故價錢只能作參考。

網民分享公屋還原價目表供參考：

房署曾回覆《香港01》表示，公屋租戶遷出有關單位前，署方會對單位內設施及裝置作勘察，並通知租戶需要維修或還原的項目及提供還原項目的價目表以作參考。如公屋租戶選擇自行還原裝置，房屋署會進行驗收以確保還原的裝置符合房屋署的標準。若租戶要求房屋署代為進行還原工程，租戶需支付工程費用及監工費。如租戶有任何查詢，可聯絡所屬屋邨辦事處。

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。