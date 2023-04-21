上水街坊買燒肉話似路祭品：仲話係骨腩　網民好奇問點斬先唔似？

燒肉皮脆肉香，是不少港人斬料首選！不過有上水街坊發文抱怨，指買燒肉時師傅說是「骨腩」，但開盒發現「似足路祭嘅燒肉」，賣相令他很不滿。許多網民好奇怎樣的燒肉才像路祭用，「上面冇黐住冇香灰」，揶揄他買燒味要求多多，「斬得齊整啲又話似路祭，斬得求其啲又話似畀狗食」，亦有人指有軟骨位的燒肉才好吃。



有網民買燒肉時店方說是骨腩位，抱怨賣相似路祭品。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

樓主facebook群組「上水人大聯盟」抱怨，買了1盒燒肉，但形容「似足用嚟路制（祭）嘅燒食（肉）都唔知點食」。照片所見，燒肉切得相當工整，燒味師傅沒斬到皮肉分離，中間醃料較多、偏紅色的部分較多，前排部分是軟骨位，賣相令樓主不滿，「仲要話係骨腩」、「太少」。

帖文令不少網民好奇，到底「路祭燒肉」是什麼模樣，「我覺得好正常」、「外賣燒肉究竟點樣先唔似用嚟路祭？求指教」、「你唔講我仲以為路祭嘅燒肉係去紙紮鋪買嘅添」、「我想講…拜祭用既燒肉唔會斬囉」、「上面冇黐住冇香灰，唔算」，又揶揄他「斬得齊整啲又話似路祭，斬得求其啲又話似畀狗食，你真係難服侍」、「你打嗰14個字，究竟想講咩嘢？」。

有人笑言未到特定月份根本不必擔心，「又未到7月，不過睇落放咗好耐咁」、「燒肉啫，都有咁多假設，咁你日日食嗰的飯餸肯定係祭祀完喇」、「你盒路祭燒肉喺邊度買㗎！我諗住買盒呢去拜山呀！」。甚至有網民看完說這部位才好吃，「好似肩胛位，幾好食㗎」、「軟骨正呀」、「看起來看確乾了點，「呢條係頭一條腩，有啲軟骨幾好嗰喎」。也有網民認同樓主，覺得這盒燒肉的確賣相欠佳，「望落都唔想食，即日燒出嚟就算臨收工去買都唔會咁嘅樣」。

（facebook群組「上水人大聯盟」）