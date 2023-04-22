短裙女遭壯男撞跌飯盒　要求賠償被狂打到瞓地　影片瘋傳結局是…

撞到別人不道歉還出拳相向？日前，日本東京有女子手持飯盒走在街上，被1名法籍男遊客撞到跌在地上。女子要求男子賠償，男子卻出手將她打倒，然後迅速逃離。女子臉部受傷，需要3周才能痊癒，而該名出手傷人的男遊客則於事發2天後被捕，但被捕時聲稱自己什麼也不記得了。



23歲法國藉男子埃文於日本東京與1名日本女子發生衝突，他揮拳打傷女子後逃去。他被警方拘捕時，聲稱「我不記得了」。（Twitter影片截圖）

綜合日本媒體報道，事發於周日（16日）下午約5點40分，日本東京港區六本木某十字路口，與友人遊日的23歲法國藉男子埃文（Charlie Evan）與1名20多歲日本女子發生衝突。

埃文逛街時撞到該女子，將她手上的便當打翻在地。女子於是上前要求埃文賠償，但埃文轉頭就走，絲毫不搭理女子。女子急步跟上想伸手抓住埃文，卻被他一拳擊倒在地。有目擊者拍攝到事發一刻，並將影片放到網上。

事發經過：

+ 1

從網上流傳影片可見，身穿黑色短外套、紅色短裙的受害女子與嫌犯埃文糾纏，埃文揮拳打向女子頭部左側，她應聲倒地，痛苦地用手掩着眼睛跪伏地上，埃文則咒罵着，並伺機跟走在較前的友人逃離現場。1名見義勇為的黑衣男途人見狀，即大聲喝止並從後追趕埃文試圖抓住他，甚至連手機也從褲袋飛到馬路上，惜最終還是讓埃文逃去。

影片在網上被廣傳，而警方接報後也展開調查，從閉路電視畫面追蹤到埃文所在，於18日在埃文與友人下榻旅館進行抓捕。埃文被捕時否認指控，並聲稱「我不記得了」。被打女子面部受傷，需要3周才能痊癒。

（綜合）