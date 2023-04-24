公屋悲劇｜首派問題單位　2派沙田這單位更地獄　港女崩潰求救

【公屋申請／公屋輪候】等候公屋動輒以年計算，如果連續2次都派中「難頂」單位，的確令人氣餒。有港女於網上發文表示，她申請「擴5（擴市5人）」公屋單位，詎料首派「問題單位」，於是等待2派，沒想到2派的沙田禾輋邨單位，問題同樣令她苦惱，陷入兩難，求問網民：「要再博下派嗎？」

帖文引來網民熱議，有人認為如果近垃圾房就不要接受，「唔好要，會有垃圾房氣味」，但亦有大批網民讚沙田禾輋邨是「好嘢」，「地點好」、「去睇下啦，去沙田站又方便，睇完先諗啦！」、「姐姐會定時去清（垃圾房），單位面積算大及地點方便，有小朋友沙田校網又唔差」。



等候公屋動輒以年計算。（Google地圖）

該港女於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 高宏苑 錦柏苑 清濤苑」發文，指申請了「擴5（擴市5人）」單位，然而由於首派「問題單位」，她沒有接受並等待2派，惟結果卻不似預期，令她陷入兩難，「今次二派禾輋邨康和樓高層09室，是垃圾房旁嗎？面積幾大，要再博下派嗎」。

從樓主上載的房屋署信件看到，該單位月租2,535元，租約由2023年4月28日生效。

樓主表示，申請「擴5（擴市5人）」公屋單位，詎料首派「問題單位」，於是等待2派，沒想到2派的禾輋邨單位，問題同樣令她苦惱。（Facebook）

網民看帖文後議論紛紛，有人上載康和樓單位平面圖，指出樓主獲派單位的確近垃圾房，「如果近垃圾房就唔好要，會有垃圾房氣味」、「唔要啦……近垃圾房又多曱甴又嗅，唔等都等左咁耐」。

不過亦有大批網民形容沙田禾輋邨是「絕世筍盤」，可以接受，「09單位咁好都要諗」、「地點好」、「建議搵日長時間啲去實地望下，因井字樓細袋垃圾可放門口，姐姐會定時去清，單位面積算大及地點方便，有小朋友沙田校網又唔差」、「好野嚟架，去睇下啦，去沙田站又方便，睇完先諗啦！」。