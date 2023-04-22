又見惡搞！女高中生大鬧地鐵　以身擋車門阻開出　片段惹網民震怒

早前日本壽司郎遭遇高中生惡作劇，引起當地社會討論，不少人開始關注年輕人「跟風惡搞」的行為。日前網上又流傳3名日本女高中生玩地鐵車門的影片，片中女生身穿學校制服，輪流站在車門中間等候車門關上，然後假裝被夾到做鬼臉拍照。由於安全系統會在檢測到異物時打開車門，女生便輪流於車門再次打開時換人，導致列車延誤開出，惡劣行為令網民側目，紛紛留言指責。事實上，有關片段其實於2019年拍攝，近日再被「翻炒」，有網民認為影片再次引起討論的原因與當地年輕人「惡作劇潮流」有關。



日本有女高中生在地鐵上惡作劇，刻意站到門中間，假裝被門夾到然後做鬼臉，導致列車延誤開出，惡劣行為令網民側目，紛紛留言指責。（Twitter影片截圖）

從Twitter流傳的影片可見，數名日本女高中生在地鐵上惡作劇，當車門要關上時，她們會刻意站到門中間，假裝被門夾到然後做鬼臉，直至車門啟動安全系統再次打開時，再換下個女生做同樣動作，一個接着一個輪流阻擋車門，玩得不亦樂乎。

該段影片近日被廣傳並引起熱議，不少網民擔心此舉會令列車服務受阻，延誤發車時間，影響其他乘客，於是留言呵斥涉事女生，甚至有人建議報警懲處涉事女生。另有網民透過女生的校服，認出她們是當地一所高中的一年級生。

有醒目網民翻查資料，指出事件其實發生在2019年，參與惡作劇的3名女高中生在JR武蔵五日市站（Musashi-Itsukaichi）玩鬧，並將阻撓列車的影片上傳到抖音。雖然她們後來刪去影片，但片段已遭網民下載並轉發到其他社交平台。而受影響線路為JR五日市線，來往武蔵五日市站及拝島（Haijima），事發當日列車在武蔵五日市站等候出發，3名女高中生趁機用車廂內部的半自動門按鈕，控制車門開關拍片取樂。

對於影片最近被翻炒，有網民就認為與日本近來多次出現年輕人為了博取點撃率，而刻意上傳惡作劇影片有關，包括早前的「壽司郎之亂」、登山路標被折斷事件等，形容「真的很討厭，這些行為要停止了」、「他們應受到懲罰」、「別再拍這些片了」。

（綜合）