日本旅遊注意｜頑童殺入熱門登山景點破壞路牌 網民：會搞出人命
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
一名日本青少年，日前在知名迴轉壽司店「壽司郎」偷舔醬油瓶、用口水沾轉盤上的壽司等，失序行為引發關注。
此類「惡搞行為」近日層出不窮，日本社群媒體最近瘋傳一支影片，一群年輕人登山時，不僅在山頂亂丟垃圾，還亂拋登山步道的路標，引發網友怒批「這樣做可能會害死人」。
隨時令遊客迷路 點擊放大瀏覽相關影片截圖：
+13
綜合日媒報道，該影片於2日開始瘋傳。畫面中可看到4名年輕人爬上登山步道後，不僅手持折斷的登山路標亂拋，還在山頂亂丟膠樽。
看到登山步道重要的路標遭到破壞，引發網友怒批「如果害山友迷路，誰要負責？」、「這是關乎性命的問題，已經超越惡搞的範疇了」。
【同場加映】壽司郎之亂｜日本唔入餐廳一樣危險？瘋傳少年推手推車落扶手電梯（點擊放大瀏覽）：
+16
報道指出，從畫面中拍攝到的山頂標誌判斷，影片拍攝地點應該是福岡北九州市的皿蒼山，該處提供遊客搭乘纜車登山，是個熱門景點。
管理該區域的北九州市公所負責人指出，已經收到民眾投訴，工作人員調查從纜車到山頂的登山步道後，目前仍未查出登山指標遭破壞的具體位置。
【相關圖輯】日本自由行7個新變化：口罩仲使唔使戴？關西機場呢個位要排1小時（點圖了解更多）：
+17
北九州市農林施設擔當課長中野陽一郎則指出，影片中的舉動相當危險。如果沒有路標，可能會導致山友迷路，甚至引發危及生命的狀況。市政府將盡力處理這個問題。
據報道，北九州市已著手製作呼籲山友注意安全的傳單，目前正在針對該事件展開調查，並考慮通報警方。
【相關圖輯】壽司郎頑童2.0 「拿酒精狂噴壽司」友人拍片放IG 網民起底緝兇（點圖了解更多）：
+13
「壽司郎頑童」傳已退學 悲慘現況曝光 鄰居：原本是乖乖學生壽司郎之亂｜惡搞食店風潮失控 日本網紅竟直接店內「脫衣露點」頑童「伸手玩壽司」 食客投訴侍應出埋聲 家長仍縱容乖仔繼續摸台女竟喺溫泉用手機狂影相 人哋全裸自己卻包到冚 被鬧仲要咁講「老人除」竟是外賣壽司成分？ 日本網友被考起日本壽司郎推啤酒半價優惠 一開舖即稱售罄 客人怒批變相欺詐因壽司郎「鮭魚之亂」爆紅 台灣「最索鮭魚」自爆前男友驚人身份溫泉旅遊注意｜會館玻璃自爆 夫滿身血爬出求救 人妻全裸困浴缸日本律師揭「壽司郎頑童」或不用賠$$$ 現眼報令他更難受
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】