日本旅遊注意｜頑童殺入熱門登山景點破壞路牌　網民：會搞出人命

一名日本青少年，日前在知名迴轉壽司店「壽司郎」偷舔醬油瓶、用口水沾轉盤上的壽司等，失序行為引發關注。



此類「惡搞行為」近日層出不窮，日本社群媒體最近瘋傳一支影片，一群年輕人登山時，不僅在山頂亂丟垃圾，還亂拋登山步道的路標，引發網友怒批「這樣做可能會害死人」。

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綜合日媒報道，該影片於2日開始瘋傳。畫面中可看到4名年輕人爬上登山步道後，不僅手持折斷的登山路標亂拋，還在山頂亂丟膠樽。

看到登山步道重要的路標遭到破壞，引發網友怒批「如果害山友迷路，誰要負責？」、「這是關乎性命的問題，已經超越惡搞的範疇了」。

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報道指出，從畫面中拍攝到的山頂標誌判斷，影片拍攝地點應該是福岡北九州市的皿蒼山，該處提供遊客搭乘纜車登山，是個熱門景點。

管理該區域的北九州市公所負責人指出，已經收到民眾投訴，工作人員調查從纜車到山頂的登山步道後，目前仍未查出登山指標遭破壞的具體位置。

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北九州市農林施設擔當課長中野陽一郎則指出，影片中的舉動相當危險。如果沒有路標，可能會導致山友迷路，甚至引發危及生命的狀況。市政府將盡力處理這個問題。

據報道，北九州市已著手製作呼籲山友注意安全的傳單，目前正在針對該事件展開調查，並考慮通報警方。

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