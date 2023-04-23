內褲有異物移動！男子除褲驚見巨大毒蜘蛛　已同眠一宵感激沒咬…

與毒蜘蛛共眠一夜，竟奇蹟沒有損傷？澳洲日前有男子睡醒後覺得內褲裏好像有東西在移動，他上廁所脫下褲子時，居然看到驚人畫面，有隻大蜘蛛緊貼他的內褲，相信已與他共眠整夜。最後男子把蜘蛛放生，當時還笑稱「感激沒有咬我下體」，否則後果不堪設想。網民紛紛表示事件極恐怖，同時好奇男子何以能如此冷靜地拍片分享，更稱「是我就會崩潰」。



澳洲有男子醒後覺得內褲裏有東西在移動，脫褲如廁時，居然看到有巨型蜘蛛緊貼其內褲，相信蜘蛛與他共眠整夜。（dappestcontrol@tiktok）

外媒報道，澳洲有男子「dappestcontrol」在Tiktok分享短片，指某日醒來後覺得「褲子裏有東西在動」，上廁所脫下褲子檢查，居然看到內褲上有隻大蜘蛛，原來牠睡着了，「看着牠眼中的閃光，像是度過了美好時光」，並且相信蜘蛛和他共眠整個晚上。從畫面可見，蜘蛛爬到男子小腿時，他亦毫不驚慌，最後將蜘蛛放生時更笑言，感謝對方帶給他這樣的「惡夢」，卻同時沒有咬到其下體。

男子表示，和他共眠整晚的巨大蜘蛛為獵人蛛（Huntsman Spider），是目前世上體型最龐大的蜘蛛之一，帶有毒性。牠們不會主動攻擊人類，除非是要保衛自己的卵子，而被咬到一般會出現疼痛和腫脹的症狀，但不會致命。

網民看完短片後都對男子過份冷靜的反應感到愕然，「我會崩潰」、「你怎麼可以這麼鎮定？如果是我早就嚇得跑到另一星球」、「看到這個影片，讓我要開著燈睡覺」、「新恐懼解鎖」。

（綜合）