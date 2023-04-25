上水天平邨居民遭陌生男尾隨返家　跟住出𨋢仲咁做　多名街坊中招

上水街坊出入要留意！有天平邨居民近日發文，稱太太返家時遭1名年約30多歲的男子尾隨入升降機，男子並無「撳𨋢」，跟隨樓主太太至樓層後，更望住她步向所住的單位，令她大感害怕。樓主事後表示已聯絡大廈管理員跟進，多名街坊看過帖文也直指同樣中招，稱回家時曾被陌生男子尾隨，更指男子甚至取出手機拍攝街坊，呼籲鄰里之間要互相提醒及協助。



有天平邨居民近日發文，稱太太返家時遭1名年約30多歲的男子尾隨入升降機，男子並無「撳𨋢」，跟隨樓主太太至樓層後，更望住她步向所住的單位，令她大感害怕。（資料圖片）

該居於上水天平邨天美樓的街坊於facebook發文，指太太上周三（19日）早上乘搭升降機回家時，1名陌生男子一同入𨋢，對方並無「撳𨋢」，其後跟隨太太一同出𨋢。太太不以為意，沒料男子竟望住她步向所住單位，令她大感驚慌。

樓主指，事發時太太「驚得滯」，因此沒有拍下男子的照片，但太太形容男子年約30至40歲、身型高瘦。他得悉事件後，主動向管理處通報事件，獲回覆指近日收到不只一宗疑似被陌生男子跟蹤的投訴，遂決定發文提醒一眾街坊出入時要注意安全。

樓主亦在網上群組看到另一帖文，指有女士回家時同樣遭到男子尾隨出𨋢，對方更從後推了她一下。事主好奇對方「係邊一家嘅人咁衰格」，決定停下腳步，查看對方居住的單位，沒想到男子竟即時從防煙門離開。事主更稱，對方發現她查看後，竟明目張膽在她面前自瀆，「佢知道我望住佢，停低咗，喺我面前打X機」。

有上水街坊表示曾經兩度中招，指回家時曾被男子尾隨，對方更以手機拍下出𨋢的人。（《幻愛》劇照）

帖文引來上水街坊關注，有人表示曾經兩度中招，指涉事男子「會跟住人入𨋢，不過唔㩒幾多樓嘅，見到想跟嘅人就跟住出，一直企喺大堂」，事主通知管理處，「形容畀保安聽，一講佢哋就知邊個，話呢個人傻傻地」。直至上月某周六中午，該名街坊出𨋢時發現，同一名男子竟以手機拍下出𨋢的人，「我上火就鬧佢，佢好驚拎住個電話，show佢相話冇影我」，最終她拍下男子的照片供管理處跟進。

有人看過街坊們的經歷，建議若遇到同類情況，為了安全應「原𨋢落返地下」，並即時向保安求助，「唔差在嗰少少時間，落去同座頭保安講，叫佢cap低剛剛個時間，要上面睇返CCTV同𨋢個可疑人士」。