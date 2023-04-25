大汗同事勁臭　打工仔呻：他知道自己有臭狐嗎？　過來人自爆係…

臭狐味道強烈，當事人自己知道嗎？有打工仔在網上討論區發文，指有男同事近乎每日都滿頭大汗上班，繼而飄出強烈臭狐味，直到汗乾才會散去，樓主好奇有臭狐的人，是否知道自己有臭狐味？抑或已經習慣，甚至有臭狐而不自覺。帖文引來大批網民留言，有人自爆過往察覺到自己有臭狐，隨後接受切除汗腺手術，形容「做完手術真的身心舒暢精神爽」，但亦有人坦言得到好友委婉提醒才知道自己有臭狐，隨即很快接受和處理。



其他人提出使用體香劑、止汗劑之類產品，就可以解決體臭問題。（ideegreen圖片）

樓主日前在Dcard討論區以「有狐臭的人知道自己有狐臭嗎」為題撰文，指有1名男同事只要流汗，「就會有味道飄出來」，偏偏對方「幾乎每日不知道為什麼都是滿頭大汗的來公司」，樓主就要從早上開始強忍臭狐味，直至對方汗乾，但卻未見過對方攜帶衣服替換，「想說他是不是不知道自己有狐臭？」，還是對方已經習慣臭狐味，習慣原因是「自己也有狐臭，但不知道」。

帖文引來不少「狐仙」現身說法，其中1名「狐友」留言指自己聞到身上臭狐味，後來就去做切除汗腺手術，「做完手術真的身心舒暢精神爽」；亦有人形客「有狐臭自己聞得到，有時候也是會臭到自己受不了」，更有同「味」相憐的網友認為當事人其實都知道問題，「有1位女同事也是狐臭超濃」，但她以為大家都聞不到，直到最近另一位懷孕同事直接在她面前乾嘔，她才有開始用方法抑制氣味。

但亦有「女狐友」直言「老實說，真的不知道」，感謝求學期間好友用委婉體貼方式作出善意提醒，令她可以解決問題；其他人提出使用體香劑、止汗劑之類產品，就可以解決體臭問題。