異形出沒？柴灣街坊驚見綠毛蟲爬滿樹 籲小心中頭獎 真身係...
撰文：謝茜嘉
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一年容易又春天，也是各種生物繁殖最佳季節。柴灣一街坊最近發現附近樹幹上爬滿一大堆來歷不明的綠色毛蟲，外貌極似異形，該街坊更提醒大家「小心中頭獎」。帖文引來不少網民熱討，有人認出毛蟲真身，原來並非害蟲，更會在初春常出現。
該柴灣街坊近日在Facebook群組「柴灣人柴灣事」分享相片，稱在康民工業中心附近發現一堆數十條熒光綠色毛蟲爬滿樹上，又提醒大家「小心中頭獎」。不少網民紛紛留言猜測是什麼昆蟲，亦有其他街坊指早前也遇到這些毛蟲在地上爬，一時不慎踩倒牠們，結果「噴汁」，場面恐怖。
有眼利網民解釋，這些毛蟲其實是樟天蠶蛾幼蟲，因春天是牠們的繁殖時間，並會結繭成蛾，不會傷害人類。
據可觀自然教育中心暨天文館資料，樟樹含樟腦，因而有驅蟲作用，但也有少數昆蟲可以克服樟腦毒性，最常見的有樟天蠶蛾。樟天蠶蛾成蟲在每年初春羽化，交配後產卵於樟樹上，眾多幼蟲會大量進食，快速成長，有時會將整棵樟樹的葉吃光，但樟樹幾星期後又會長出大量新葉。
其幼蟲有長刺毛，雖有點嚇人，但其實無毒，不傷人類。成熟幼蟲就在樹幹上吐絲作繭，待翌年初春破繭而出，成為美麗的樟天蠶蛾。
（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）