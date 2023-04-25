異形出沒？柴灣街坊驚見綠毛蟲爬滿樹　籲小心中頭獎　真身係...

一年容易又春天，也是各種生物繁殖最佳季節。柴灣一街坊最近發現附近樹幹上爬滿一大堆來歷不明的綠色毛蟲，外貌極似異形，該街坊更提醒大家「小心中頭獎」。帖文引來不少網民熱討，有人認出毛蟲真身，原來並非害蟲，更會在初春常出現。



有網民稱在康民工業中心附近發現一堆數十條熒光綠色毛蟲爬滿樹上，又提醒大家「小心中頭獎」。（Facebook群組「柴灣人柴灣事 」圖片）

該柴灣街坊近日在Facebook群組「柴灣人柴灣事」分享相片，稱在康民工業中心附近發現一堆數十條熒光綠色毛蟲爬滿樹上，又提醒大家「小心中頭獎」。不少網民紛紛留言猜測是什麼昆蟲，亦有其他街坊指早前也遇到這些毛蟲在地上爬，一時不慎踩倒牠們，結果「噴汁」，場面恐怖。

有眼利網民解釋，這些毛蟲其實是樟天蠶蛾幼蟲，因春天是牠們的繁殖時間，並會結繭成蛾，不會傷害人類。

據可觀自然教育中心暨天文館資料，樟樹含樟腦，因而有驅蟲作用，但也有少數昆蟲可以克服樟腦毒性，最常見的有樟天蠶蛾。樟天蠶蛾成蟲在每年初春羽化，交配後產卵於樟樹上，眾多幼蟲會大量進食，快速成長，有時會將整棵樟樹的葉吃光，但樟樹幾星期後又會長出大量新葉。

其幼蟲有長刺毛，雖有點嚇人，但其實無毒，不傷人類。成熟幼蟲就在樹幹上吐絲作繭，待翌年初春破繭而出，成為美麗的樟天蠶蛾。

（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）