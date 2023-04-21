阿婆港鐵內分菜！港媽憂屁股撞5歲女拍片公審　1關鍵被反指無家教

誰對誰錯？有港媽指日前帶同女兒乘搭港鐵時，有婆婆居然在擁擠車箱內分配手上蔬果，形容對方「紮哂馬，90度屈身」，姿勢使她屁股差點就撞到5歲女兒，目測只隔10厘米，加上她有時站不穩，只好開聲請她注意，不料對方態度惡劣更怒罵樓主母女「懶矜貴」和出言咀咒，所以便拍片公審，更呼籲「如果搭西鐵，小心呢個癲婆」。不過港媽舉動反惹來網民批評，認為她「無家教」，對方根本沒有撞到女兒卻為此而公審，屬小提大做，而且亦可教女兒禮讓，讓座方便婆婆；亦有人覺得擔心女兒受傷，應該離開而非和對方口角，最後更嚇到女兒大哭。



港媽日前帶同女兒乘搭鐵鐵，遇到婆婆在擁擠車箱內分配手上蔬果，對方「紮哂馬，90度屈身」，姿勢險撞女兒。（fb群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

該港媽在facebook「香港突發事故報料區」群組發帖，指日前攜同女兒乘搭屯馬線往烏溪沙方向時，5歲女兒坐於近門口位置座位上，她則站旁邊。到錦上路站有位婆婆上車，當時約下午4時，她將所買的菜全部放於地上，因而霸佔不少空間，更形容對方「紮哂馬，90度屈身咁分菜果」，屁股對住女兒頭部，僅差約10厘米便會隨時撞到，所以一直用手挽袋阻隔雙方。

不料對方仍懶理繼續分菜，偶爾站不穩時更撞向手挽袋，樓主忍無可忍只好開聲請她注意，但對方態度惡劣，還罵樓主母女「懶矜貴」和出言咀咒樓主「無女送終」，所以才拍片公審。片段可見，對方眼見被拍亦不甘示弱，更出手撞跌樓主電話，樓主當時非常不忿，沒想到報警處理，現在仍十分後悔，故呼籲他人「如果搭西鐵，小心呢個癲婆」。

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網民質疑樓主只因該婆婆險些撞到女兒便拍片公審，直斥行為「無家教」，「搭鐵係迫㗎啦」、「咁矜貴點解唔坐的士？」，更覺得應該趁此機會教育女兒讓座敬老，「行個方便讓坐畀阿婆，等佢坐定定分菜，又唔怕佢跌，又唔會撞到你個女」；亦有留言分析婆婆大動肝火原因：「其實會唔會係你一開始就用啲唔好語氣同人講？」

有人覺得若擔憂女兒受傷，應該直接離開，而非拍片公審，「『驚』佢撞到你個女…咁你咪行遠啲」、「唔明拍片有咩幫助，除咗挑釁對方，之後就係口角，最後個女嚇到喊埋」、「喺個女面前同人吵鬧係不智」、「君子不立危牆之下」；有網民細心留意到影片中地上並無蔬果，故懷疑實情經過。

有網民留意到地上並無任何蔬果，故懷疑實情經過。（fb群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

惟有少部份人支持樓主，認為為免碰撞，根本不應在擁擠的車廂內進行分菜動作，「點解要上車分，唔喺出邊分好先上車？」、「$2惡晒系列」。