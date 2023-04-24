難題！女同事意外走光　「正氣」港男唔知點提醒　網民勸：咪出聲

隨着夏天將至天氣漸升溫，衣衫漸薄，令人尷尬的走光場景時有發生。有港男日前發文，稱發現公司有女同事裇衫鈕扣鬆開，不慎露出春光，雖然內有打底，仍令人尷尬得「無法直視」。樓主有意提醒對方「走光」，卻怕被當視作「變態」，故發文詢問「點樣提佢走光會正氣啲？」。網民意見兩極，有人建議樓主大方開聲提點，「對得住天地良心，係無偷睇嘅就直接講，除非你心虛」，也有人反對開聲，認為「獨善其身」較好，「當唔知，你開聲佢話你偷睇佢心口咪仲麻煩」。



正氣港男在討論區表示意外見到女同事上衣走光，露出打底衣物，不知如何開聲提醒。（《藍色海洋的傳說》劇照）

該名港男在香港討論區以「點樣善意提醒女同事走光？」為題發文，稱其公司女員工不多，他與女同事們也不相熟，惟日前發現有位穿裇衫的女同事胸前鈕扣鬆開，意外露出打底衣物，「佢行路嗰陣唔小心畀我見到」。港男有意提醒對方，但又怕尷尬，想找女同事幫忙提醒，又擔心被誤會「見到人哋走光仲周圍唱」，可能會被當成「變態佬」，不知如何能「正氣」地提醒對方。

大部分網民建議樓主假裝沒看到，也有人建議樓主紳士地遞上衣物給對方遮掩。（《我們不能是朋友》劇照）

帖文引起網民激辯，大部分人都認為男生遇到這類事情多是「有理說不清」，建議樓主不要多事，「扮睇唔到算啦」、「咪多事！陣間佢以為你成日𥄫佢」、「當睇唔到算啦！鬼叫你好望唔望，望人哋心口」、「男人千萬唔好出聲，到時佢屈你睇佢」。

不過，有人就建議樓主直接提醒對方，或者找女同事幫忙，「大大方方話佢知佢鬆咗粒鈕，搞掂。裏面又唔係真空，你又睇唔到乜，有乜咁尷尬呢？」、「想提直接提，唔好私私縮縮，咪先佢以為你成日偷𥄫佢」、「叫其他女同事同佢講」、「我試過叫一個女同事提另一位女同事，提佢M到整污糟咗自己條裙」。

（香港討論區）