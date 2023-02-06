酒店台客咁做以為好有愛　上網炫耀反被勸千祈唔好：令執房更麻煩

通常出去旅遊住在旅館或酒店，多數人退房時不會主動摺疊棉被。



但有一名台灣網友日前出遊住宿，退房前卻主動將棉被摺成豆腐狀，還笑稱是退伍後的後遺症，他將過程PO到臉書「爆笑公社2」，貼文也吸引不少房務人員的留言說明。

行內人搖頭：反而造成打掃人員的麻煩（點圖了解更多）：

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這名網友一月底到一家酒店住宿，退房前他將棉被摺成四四方方的「豆腐被」，還打趣地說「看到白色棉被，不管大小都情不自禁，毛巾也不放過，2014退伍到現在的後遺症」。他說自己明白這樣做可能會讓房務人員更難整理，因此留紙條告知有將垃圾先打包好放一邊，用過的物品跟沒用過的有分開，並且留了小費，「雖然都要送洗整理，但打開房間第一眼很重要」。

不少當過兵的人開玩笑地說，「那棉被~一定會出棉被操的，不及格」、「棉被捏角捏線屬於破壞裝備，禁足一週」、「豆腐摺的不夠好」、「這要是我以前帶的兵，這棉被應該會被我丟到垃圾桶」、「棉被折成這樣，是想洞八（週六早上8點才放假）到退伍嗎？」、「沒用電話卡或信用卡撐角」、「看來還在『親愛精誠』」。

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也有旅宿業者說明幫忙拆床包被套更好，「身為一個旅宿業者，與其要摺成這樣，幫我們床包、被套、枕頭套拆一拆跟浴巾集中包在一起，我會更謝謝你」、「我媽是房務阿姨，幫忙她幾天後的感想是，她們寧願你床單被套枕頭套乾脆拆一拆放旁邊，她們比較好整理」、「我是房務的，我會說你這是好習慣，但不要用在旅館，因為還是要全拆了」、「之前掃續住房客人就是摺這樣，我還是要拆掉換新的床組。讓房務好整理就是將開口朝下我們方便好拆」。

但也有房務人員不認為會構成困擾，「我做過房務，這樣不會困擾，我做過最困擾的房間是，一堆飲料約30-40瓶通通打開喝幾口沒有喝光，還有滿地的垃圾，很難想像是兩個年輕女孩子住的房間」。

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