美女撞樣「世界第一AV女優」遭瘋狂性騷擾　索性下海做「接班人」

被騷擾後竟然直接也變成AV女優！



加拿大一位名叫梅琳達（Melinda Rai）的28歲正妹，因為跟號稱世界第一的AV女優米婭（Mia Khalifa）撞臉，飽受痴漢的訊息騷擾。本來不認識米婭的她，忍不住去Google了一下，一看竟然瘋狂愛上，索性轉業也去當女優。

號稱世界第一AV女優 點擊放大瀏覽米婭的照片：

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據外媒的報道，梅琳達跟米婭的眼睛、膚色跟五官輪廓都很神似，戴上黑色圓框眼鏡，跟米婭在「片中」的造型更像。

但她一開始很不習慣，受訪時說同學都用此事來嘲笑跟欺負她，她的IG等社交軟體也飽受痴漢的訊息騷擾，瘋傳不雅照跟影片，連搭個巴士還是走在路上也會一直被搭訕騷擾。

索性當「米婭2.0」一炮而紅 點圖放大看看梅琳達的照片：

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但危機就是轉機，梅琳達本來不認識米婭，一直不堪其擾之下也起了好奇心，上網Google了對方歷年來的「作品」跟相關個人資料，而這也彷彿打開她身上的某些部分，她竟愛上了米婭，後來更轉業也去當AV女優。

她對米婭的人生經歷更是著迷不已，如今梅琳達以「米婭2.0」自許，雖然目前米婭已經退役，但對梅琳達來說，可以走跟自己仰慕對象同樣的路，看來是十分樂在其中。

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