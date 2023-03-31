乃木坂46女偶像池田瑛紗考入名校　職員發Tweet亂說1句話秒遭開除

日本人氣偶像女團乃木坂46成員池田瑛紗，日前宣布考上東京藝術大學的喜訊。



粉絲們紛紛獻上祝福的同時，東京藝術大學竟然有位職員在Twitter上寫道「是時候該濫用職權了」，被認為是意圖想要騷擾池田瑛紗，遭到校方開除。

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池田瑛紗是乃木坂46的五期生，於2022年2月加入。

日前她在官方部落格上公布自己考上東京藝術大學的喜訊，即將在4月入學就讀，日後會兼顧工作與學業繼續努力。

粉絲也相當為她高興，因為池田瑛紗其實是重考了二年好不容易才考上。

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對於偶像可能出現在自己的職場，東京藝術大學的某位男職員疑似太過興奮，竟然在Twitter上公然宣稱「是時候該濫用職權了」，騷擾的意圖過於明顯，遭到網友們踏伐。

而消息傳開後，東京藝術大學也快刀斬亂麻，火速開除該名職員，並發表聲明表示校方在了解事情始末後認為其行為確實非常不適當，因此決定開除該名職員，往後也將致力於提供學生安心學習的環境。

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