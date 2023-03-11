日本女遊印度遭4男當街亂摸＋狂噴液體　全程尖叫駭人影片瘋傳

印度重要慶典之一的灑紅節（Holi Festival，亦稱侯麗節，每年3月8日），總能吸引大批遊客共襄盛舉，但近日卻有一段影片，令寶萊塢（Bollywood）女星和當地媒體為之憤怒。



《印度斯坦時報》報道，影片中一名來自日本的女性遊客，在節慶會場連續遭到多名男子騷擾。

超過4名男性包圍她，不只噴灑彩色顏料，甚至藉機伸手觸摸和熊抱女子，讓這個日本女性全程處於驚嚇尖叫狀態，甚至還反手打了對方一巴掌（點擊放大瀏覽）：

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這段影片在社交媒體曝光後，雖然只有短短24秒，但全程該女子都處於驚嚇和尖叫反抗狀態。

雖然不斷反抗，可身旁的印度男性絲毫不理會，不斷對她潑灑顏料、液體，甚至還有人將蛋黃蛋白打在她頭上，或是藉機抓手臂、從背後熊抱等肢體接觸，她在數十秒後才成功脫身躲入屋內。

這段影片最早在Twitter上曝光，光是單一帳號分享，就累計超過190萬次觀看，惹怒大批外國網友，也引起寶萊塢女星莉查查達（Richa Chadha）關注，在Twitter上高喊、要警方逮捕影片中這群騷擾人的粗魯男性。

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今年的侯麗節正逢38婦女節，卻沒想到傳出如此離譜的騷擾事件，再次重創印度的國際形象，也讓外界對該國女性地位深感憂慮。

雖然不少網友直接在影片下方標注新德里警局，警方在確認影片中女子，是一名來自日本的22歲遊客後，曾主動聯繫大使館，希望進一步了解事發過程和後續狀況，但根據印度當地媒體報導，雖然有諸多肢體和言語騷擾的影片曝光，他們至今仍未接獲影片中該名日本年輕女性的申訴。

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灑紅節是一個被印度視為地位僅次於屠妖節的重要節慶，尤其在當地年輕族群中，更是獲得高度認同。雖然其歷史來由，源自一個悲慘傳說，但隨著時間演變，如今已成為可以盡情歡樂和開玩笑的慶典。

慶典期間可以不顧及種性差別，恣意對他人潑灑各種顏色的顏料和粉末，讓每個地方都被絢爛色彩覆蓋，節日為期一週，落幕時人們將一同迎接春季到來。

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