小朋友搞亂貨品　家長企店外傾偈懶理　店方怕被投訴唯有硬食

小朋友活潑好動，隨時影響別人也不自覺，作為家長理應有責任管教。有店舖東主近日發文，狠批有家長只顧聊天，放任子女進店「搞搞震又無幫襯」，指小朋友不但將店內貨品弄亂，也令有心購物的客人不敢進店，變相影響生意，不禁大罵：「奉勸唔識教真係唔好生仔！」



「叮叮辦館 HK Tram Store」日前於facebook專頁發文，直指有家長只顧聊天，任由子女一同進店「搗亂搞搞震又無幫襯塞住晒」，將店內擺設弄亂。（fb「叮叮辦館 HK Tram Store」圖片）

「叮叮辦館 HK Tram Store」日前於facebook專頁發文，直指有家長只顧聊天，任由子女一同進店「搗亂搞搞震又無幫襯塞住晒」，導致有心購物的客人反而不敢進店，影響店舖生意。

店主上載相片，顯示1個以鐵珠組成的擺設疑曾遭小朋友玩弄，用以懸掛鐵珠的魚絲全部互相纏繞在一起，直指事發時忘了在擺設旁放設「勿動」的警告牌，「貼少次都會出事」，導致最終要花時間自行解開魚絲，「解X咗我半粒鐘先解完！」。

店主不滿怒呻，明言「我哋唔係遊樂場，亦都唔係托兒所，係一間實在做生意的店舖」，稱不明白為何有「怪獸家長」會容許子女進店搗亂，自己則只顧「在外面吹水」而不覺有問題，狠斥：「有家教嘅小朋友其實很可愛的，奉勸唔識教真係唔好生仔，生埋啲垃圾！」

店主不滿怒呻，指小朋友不但將店內貨品弄亂，也令有心購物的客人不敢進店，變相影響生意。（fb「叮叮辦館 HK Tram Store」圖片）

帖文引起網民共鳴，直指不少家長也欠缺自覺，對子女的過份行為視而不見，「好多成年人都只係冇家教嘅大細路」、「養不教是父母之過，身為家長應該好好管教自己子女，呢啲叫做身教呀」、「最大錯誤才是家長，管教無方，帶啲無辜的小朋友出嚟搞破壞」。

有網民則建議店舖採取行動，「下次叫佢哋解返開先走得，解唔到就畀錢」、「應開聲請佢哋走」。對於網民意見，店主無奈表示，「商場覺得顧客至上」，因此店方無權拒絕客人光顧，甚至曾試過反被客人投訴，「佢哋會大聲夾惡話我哋恰細路，之前試過反被投訴！畢竟垃圾點會知自己係垃圾！我哋打開門其實無乜保障」。