大媽圍搶公廁廁紙影片瘋傳！新廁紙1分鐘內被搶光　完事咁做更狂

【搶廁紙】公用物品不應擅自搶光，以免影響他人使用。Twitter近日瘋傳一段影片，指內地一群大叔大媽於公廁外瘋搶剛換的公用廁紙，不到1分鐘就把一大捲廁紙幾乎搶光，事後更露出滿意笑容，旁邊路人都為之側目，影片引來網民熱議。



Twitter近日瘋傳一段影片，指內地一群大叔大媽於公廁外瘋搶剛換新的廁紙，不到1分鐘就把一大捲廁紙幾乎搶光。（影片截圖）

相關影片長29秒，上載影片的網民指，事發於上周五（21日），地點為內地重慶一處公廁前。當時有工作人員於公廁外換上給公眾使用的掛牆廁紙，附近一群大叔大媽看到即蜂擁而上，「不到1分鐘就把廁紙搶光」。

從影片見到，至少5名大叔大媽站在廁紙捲筒前，起初輪流拉出長長的廁紙，後來更演變成3人一同瘋狂拉出廁紙並互相爭奪，直至拉到廁紙盡頭。手上拿着一大簇廁紙的大媽看到滿滿的「戰利品」，離開時露出滿意笑容，又邊行邊檢視「收穫」。大叔大媽搶廁紙期間，旁邊路人走過都為之側目。

大叔大媽搶廁紙過程逐格睇▼▼▼

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影片曝光後引來網民討論，不少人批評大叔大媽做法自私，「難怪公廁無廁紙」、「質素低」、「慚愧」、「有夠離譜的」、「臉皮厚成這樣」。也有網民認為不應嘲笑老年人，「因為過去窮，所以愛佔小便宜，現在的年輕人根本不這樣做，請不要嘲笑老一輩」。