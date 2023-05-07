有伏！淘寶買防水鞋套　港女讚：唔跣腳　前用家呻：跣到四腳朝天

淘寶網站貨品包羅萬有，只要你想到的都會找到，但並非每樣都實用！有港女於網上發文分享「淘寶好物」，稱從淘寶網站購入的防水鞋套不跣腳、不入水。她對鞋套十分滿意，惟帖文卻引來網民一面倒指有伏，絕對跣腳，直言「呢款絕對係X街神器嚟㗎喎」、「一次性X街鞋套」，甚至有深受其害的網民分享慘痛經歷，「千祈唔好買，我就是試過穿這種，結果跣到四腳朝天，睇醫生睇咗成個月」。



該港女於facebook群組「淘寶開心share」發文表示，近日下雨天，早前從淘寶網站購入的防水鞋套終於大派用場，大讚「一啲都唔跣腳，踩水氹完全冇入水，質地超好」。從她上載的照片可見，鞋套能包裹整對波鞋，鞋底有凹凸防跣紋。

不過不少前用家直言此鞋套非常不好用，難穿戴、易焗出腳味等，「好難着又好難除」、「除鞋除到發脾氣」、「你試下狂風暴雨，照濕晒」、「焗出個味來」、「濕晒咁返到公司，到收工時就臭出個味來」。

帖文引來網民一面倒指有伏，絕對跣腳，直言「呢款絕對係X街神器嚟㗎喎」。（資料圖片）

甚至有前用家分享穿着鞋套跣倒的慘痛經歷，藉以警世，提醒他人勿購買，「一定不能踩到街上的渠蓋，立即跣低，我已經跣過。我原先都覺得好好，我真係跌到X街，2個膝頭哥瘀晒，隻手損晒。所以我立即掉咗，買番全對膠水鞋」、「我就是買咗這種，跌斷咗手，不要買呀」、「試過信佢，在日本差啲跌死，唔會再着」、「一啲都唔好用，跣到X街，仲要黐晒啲污糟嘢同頭髮，用一次即刻掉」。

有網民指出何不直接買雙水鞋或防水噴霧更實際，「正正經經買一對防水鞋好過，呢個套又焗又肉酸又難着」、「不如淘對水靴仲實際啦」、「不如直接淘支防水噴霧噴對鞋仲好」、「怕落雨濕焗臭腳，就踢拖番到公司再換鞋/帶多對襪，否則唔好再用啦」、「落雨着膠拖鞋先係王道」。