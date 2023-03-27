男星全身淘寶貨參加時裝週　成本只需呢個數　網民：臉蛋決定一切

穿出時尚感穿搭，就一定要花大錢，全身高級名牌？近日，有位男星就完美示範了如何不穿名牌也可以很時尚，很有品味，甚至還能穿出自己獨特的高級感。



最近，臺北時裝周就引起了一個熱議話題，那就是男星身上的穿搭居然不是什麼知名大牌，全身總價值更僅用了千元台幣，而這位男星正是台灣音樂創作界人氣藝人——KIRE凱爾。

【圖輯】點圖放大看男歌手KIRE的「淘寶打扮」及全身造型成本👇👇👇

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眾所周知，藝人出席時裝周向來都會選擇穿上各大品牌訂做的高級禮服，但KIRE卻有自己的另一番想法，竟選擇了到淘寶上為自己挑選時裝周「戰衣」。

當天，KIRE全身的時尚造型都以黑色為主，首先上半身挑選了黑色水洗感短版外套，裡頭則大膽地搭配了短版綁帶上衣，恰好性感地遮住胸肌，露出腹肌。而下半身，KIRE則挑選了低腰綁帶長褲，其低腰設計也完美展現了他好看到無可挑剔的人魚線。

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KIRE透露，當日的造型都是由自己打造，這些淘寶時尚單品的價格為——外套327台幣、內搭衣246台幣以及牛仔綁帶低腰褲417台幣，這一共總價值加起來僅花了990台幣。

隨後被問及時尚對他的定義是什麼？KIRE表示不知道，只覺得自己開心就好。不少網民看了KIRE的穿搭後也認為，時尚與否、高級感與否，完全取決於臉蛋和身材吧？

所以好好鍛煉身型，不但可以省下很多錢，還可以讓你隨時隨地看起來就非常時尚喔！

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