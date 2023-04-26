憋不住！男子便急要求停車遭司機拒絕　下秒竟開窗跳車　下場慘了

在高速公路的車上尿急，他竟然選擇跳車解決！福建寧德有男子近日乘旅遊巴時突然便急，於是要求司機停車讓他下車解決，但由於車輛正於高速公路上行駛，無法停車，司機只好拒絕。詎料男子下秒竟突然打開車窗跳車，有乘客試圖拉着其衣服但未成功。事後警方介入事件，指出男子傷勢不便透露，但網民估計他傷得不輕，直指不值得因便急而做出如此危險的動作，因有很多方法處理，直指這是「一個礦泉水瓶解決的事」。



福建寧德有男子近日乘車時突然尿急，於是要求司機停車讓他下車解決。（「星視頻」微博影片截圖）

綜合內媒報道，近日在福建霞浦去寧德高速路段的1輛旅遊巴上，1男子突然走到司機旁，稱想去廁所。從車內拍攝的影片可聽到，男子向司機說，「邊上停下，我上個廁所」，司機回應「憋着憋着，有沒有搞錯啊」；男子問「尿急這怎麼辦？」，司機指出「尿急那也沒辦法，我不管了，這高速路上能停車？」。

男子遭司機拒絕後，竟突然打開旁邊座位車窗，飛快跳出車外，其間司機和乘客十分震驚地出聲制止，甚至有乘客試圖拉着其衣服但不果。

寧德公安局八都派出所民警於周二（25日）表示，事情的起因確實是司機拒絕男子的停車要求。目前警方正與男子的家屬交涉，男子的傷勢不便透露。

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事件於內地引起熱議，有網民表示，「大概是真的憋不住了」、「這不是尿急，這是自殺」，有網民指出男子大可不必跳車，「可以選擇拉車上，也不要跳車，太危險了」、「一個礦泉水瓶解決的事」、「尿褲子也比跳窗強」。

有網民認為司機在高速公路上拒絕停車做法沒錯，「司機遵紀守法無過錯」、「司機有什麼錯？這種情況，司機可以報警求助讓男子上廁所」、「這不能怪司機吧，大家都是成年人」，有人無奈道「高速上停車，罰司機，乘客跳車，還是罰司機。司機怎麼選？」。