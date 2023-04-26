車CAM直擊｜消防車閃燈趕救命　西隧Tesla拒讓路仲咁做更賤惹公憤

遇到緊急車輛，要讓路是常識吧！不過日前網上就流傳1段約23秒「車Cam（行車記錄器）」短片，有Tesla私家車途經隧道時剛好遇上正前往救援的消防車，當時車上消防員已向右邊車輛駕駛者示意讓路，不過該司機未有停下，兩車更差點發生碰撞，消防車需待私家車駛離後，才能切線到最右邊白色斜線位置駛離。

短片被分享到網上後，惹來網民狠批該私家車司機駕駛態度惡劣，認為應將片段轉交至警方。



網上流傳有私家車在隧道遇上前往救援的消防車，不只沒有讓路，更繼續駛前，兩車差點發生碰撞，私家車司機因而被網民公審。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

從影片所示，相信事發於西隧往港島方向近出口位置，有消防車車頂正亮起閃爍紅燈，明顯是前往救援，卻由於前方過於擠塞，需要切線至右邊行車線，車上消防員已伸手示意右邊Tesla私家車讓路，不過對方未有停下並且繼續駛前，完全沒有讓路打算，兩車更差點發生碰撞。消防車及後需待Tesla駛前一段距離後，才能切線到最右邊的白色斜線位置離開。

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片段被分享到網上後，網民都怒轟該Tesla司機駕駛態度極為欠佳，「一啲公民意識都無，影衰香港」、「相信因果」、「Tesla正常操作」。亦有人建議將片段交予警方「應該可以告得入」、「罰佢2千都好」，「曾幾何時有架巴士唔肯讓路畀救護車去救援，最終被法庭定罪，若該消防車投訢，可告入」。

根據香港《道路交通（交通管制）規例》第374G章第46B條規定，道路上駕駛者「須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」，任何人無合理辯解而違反以上條文或規定，即屬犯罪，違者可被罰款2,000港元。