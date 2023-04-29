冥婚｜亂執利市娶死鬼老婆會行衰運？專家揭罕見特例：突然發大財

【關於我和鬼變成家人的那件事／冥婚】《關於我和鬼變成家人的那件事》票房熱賣，後續討論度不減，也讓「冥婚」習俗再度掀起話題。不過就有台灣命理專家提醒，「冥婚」有些注意的禁忌，萬一誤觸可是不能反悔，不過也有些少數特例，就有人為了獲得「豐厚的嫁妝」主動尋找冥婚。



台灣民俗命理專家周映君在節目《命運好好玩》中表示，冥婚不僅在台灣，大陸更是多，甚至連韓國也有這樣的習俗。台灣稱為「娶神主」，因為台灣有個傳統觀念「神桌上不供奉姑婆」，也就是未結婚的女子是不能上神桌，所以有些是適婚年齡的往生女性，有的是自幼夭折，但年紀到了希望「討嫁」。

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而大家熟悉的「路邊撿紅包」，紅包中可能有頭髮、指甲，或者只有錢和死者的生辰年月日時（年庚）。家屬將紅包丟在路邊，躲在旁邊等待「有緣人」來撿。所以千萬不要撿，只要一撿起來，就沒有反悔的餘地。

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此外還有「主動的冥婚」，周映君提到，有的算命師會算出某人有「雙妻命」，但當事人或老婆不願意離婚或是再娶等情況下，老婆會幫丈夫再娶一個「神主」，就不會「與活人相爭」，不過娶進門的神主除了供奉之外，還要「以死者為大」當大老婆，活的妻子則必須做小老婆。

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另外，還有一種特例，有些有錢人家捨不得自己女兒身後無人祭拜，就會為她尋找冥婚對象，這種大戶人家丟在路邊的「就會很大包」，周映君說明，紅包內可能不只是現金塞滿頂多10萬台幣，而是「附嫁妝」，讓拾獲者獲得開創事業的本錢。周映君透露，過去就有人看在錢的份上願意「冥婚」，但未來若有生小孩，也必須過繼一個孩子給這位神主。

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