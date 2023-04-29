關於我和鬼變成家人的那件事影評｜唔玩政治正確殺出同志片新血路

【關於我和鬼變成家人的那件事／影評】隨著《海角七號》台灣電影迎來再次的轉折點，也讓許多人在看台灣片時有著一定的標準值，不管觀眾對台灣片是高標還是低標，台灣最近幾年隨著同婚通過或LGBT議題，都有不少跟同性戀相關的題材，就連非關同志主軸的戲劇如《華燈初上》、《俗女養成記》都會提到這個議題，也讓同性戀者不在是一個敏感或只是拿來「政確」的元素。



《關於我和鬼變成家人的那件事》是一部以刑偵、鬼神、性別等各種元素的搞笑片，故事講述追查兇嫌的警察吳明翰（許光漢飾），收集證物時撿到冥婚利市，沒想到卻是要跟車禍意外的男同志毛毛（林柏宏飾）冥婚？

百般不願意的直男警察吳明翰勉強答應這婚事，也了解到毛毛的家庭問題，但沒想到毛毛車禍逃逸的兇手既然跟他調查的案件有關？

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《關於我和鬼變成家人的那件事》是什麼電影？

現在有一些人很排斥所謂的「政治正確」這件事，撇開一些畸形的專制政權下的政確不說，一般的政治正確，是表示避免對社會某些群體造成冒犯，尤其是少數族群或是有重大傷痛的人們，像是過去背後歧視有黑奴歷史的黑人、二戰大屠殺的猶太人、還有就是常常被提到關於同性戀、跨性別、與女權份子。

很多人將影視作品難看常常怪罪於政治正確上，但其實人們本來對人事物就存在著個人偏見，只要不是過於偏激政確，其實政治正確是讓一些族群被看到，例如以NASA為背景的《NASA無名英雌》（Hidden Figures）就還原了歷史裡黑人女性對於太空火箭的貢獻、英國同志電影《驕傲》（Pride）則翻拍真人真事，同性戀團體挺小鎮礦工運動，讓兩邊對於性向的誤會因運動而化解。

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故政治正確並不是作品的絆腳石，而是全看創作者怎麼運用，當你看見一個有少數族群出現又難看的電影，並不是政確惹得禍，它就只是部難看的電影而已，就跟世界上本來就會有好人跟爛人。

台灣喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，講述微恐同的直男警察吳明翰因為一起意外，撿到車禍去世的男同志毛毛的冥婚錢包，迫於讓自己不要因為衰事而喪命，答應同婚一事，變得可以看見他的死GAY老公毛毛。

原本互不願意對彼此抱有偏見的直男與同志，也隨著這人鬼相處越久，逐漸有了默契，還時常鬥嘴吵架。

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《關於我和鬼變成家人的那件事》雖然是喜劇但裡面有著警匪槍戰、飛車追逐、還有女性和同志原生家庭等議題，並且也以不管是什麼性向和先入為主刻板偏見，有時候透過交流與了解一個人的經歷和相處，也許會對他人改觀，也明白其實我們不分性別、性向都沒什麼不同，著重在一家人和友情間的刻劃，是一部前期搞笑後期溫馨的台灣電影。

《關於我和鬼變成家人的那件事》分析與延伸：

電影導演程偉豪過去以短篇電影《保全員之死》而受到注目，之後拍了多部有話題性的長篇電影如：《紅衣小女孩》系列、翻拍韓國電影《當男人戀愛時》都有著不錯的票房成績。但也因電影常常有些許爭議點，故造成討論話題。

程偉豪表示，他在進行創作時會思考目前的臺灣市場會缺少哪一類型的電影？並開發這類的題材，並且常邀請部分觀眾先行觀賞，而理解觀影者的想法。

《關於我和鬼變成家人的那件事》這部電影是他將台灣冥婚習俗和同志婚姻做一個結合，而戴入黑色幽默來敘述各種台灣社會議題，並且以親情為主軸，讓直男警察深入一位死去同志的家庭裡，並且有著笑點、動作、懸疑等多種元素，並且也在這次以飾演主角的許光翰的青春肉體做為賣點大量曝光在預告片中，達到行銷熱度與話題口碑。

影片許多插曲和印象歌曲，則有男同性戀者所喜愛的天后蔡依林演唱，並且使用經典的〈舞孃〉與〈愛無赦〉歌曲，來呈現台灣男同志夜店文化，雖然只是點到為止也呈現出劇組有努力想呈現台灣男同文化這塊。

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此外電影也與出版社合作推出鬼同志毛毛生前故是的改編漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，而蔡依林的歌曲MV也加深了毛毛與製造冥婚的阿嬤之間的祖孫情。

這部電影原創劇本獲得「野草計畫」及受台灣文化部影視及流行音樂產業局贊助拍攝。在上映時劇組表明這並不是一部BL或同志電影，而是以家人情感為主，主軸是以將誤會化解，從不理解到相互理解的過程是這奇幻故事的主軸，還有冒險展開的開端。

《關於我和鬼變成家人的那件事》值得一看嗎？

這部電影上映三日就達到四千多萬台幣票房，可以說在有同志出現台灣片中難得一件，上一部同志電影有那麼好的成績，應該是破億同志片《刻在你心底的名字》。

以直男厭惡男同，但又不得不深入同志文化去與同志男伴交流，電影裡參雜著刻版、政確，也許是有鬼怪的奇幻元素，整體處理我覺得比上一部翻拍作《當男人戀愛時》較不會讓人反感。

整體故事內容是搞笑加上溫馨，還有社會議題，在家人議題的營造和直男警察與男鬼同志毛毛之間的相處中，我覺得是《關於我和鬼變成家人的那件事》比較出色的地方，雖然某些地方明顯是有點到大眾了解的同志文化就好，但作為喜劇故事本來就會有一點冒犯在裡面，目前多半同志族群都能接受、和喜歡這部電影，可以看上去在市場和客群這塊，電影還是很成功的。

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但是這部電影還是有讓人遺憾的部分，雖然在笑點和溫馨家庭情感部分呈現得到，但多半都是以男同志毛毛的家庭為主，這也是本部片很大一塊缺少的部分就是關於直男警察吳明翰的人格和人物背景的塑造在整部電影是看不出來的，只能單薄的了解他有點恐同和想破案立大功，並且幫助毛毛，但對於「吳明翰是個怎樣的人？」沒有任何交代，這讓這位主角不是很立體，整體來說太像戀愛遊戲讓玩家戴入無臉主人翁。

而且雖然有大量的動作場景，像是飛車追逐、警匪槍戰和對打戲，但整體而言反而是呈現最差的地方，雖然想以搞笑的方式帶過，但這裡要兼顧動作戲和笑點的部分，很明顯導演還未把持好這一塊。

整部電影因為太多面向讓故事必須分直男警察和鬼同志兩條線跑，雖然有交集點但做的並不巧妙，如果可以兼顧懸疑感的話會較佳，電影只看到幽默並沒有黑色詼諧的成分。但整體來講《關於我和鬼變成家人的那件事》也算是不錯的爆米花電影，至少在娛樂上我覺得他沒有濫用太多政確，反而成為電影正確的選擇。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《關於我和鬼變成家人的那件事》電影男同也能很不政確】