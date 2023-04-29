關於我和鬼變成家人的那件事｜盤點爆笑金句：你上輩子是他養的狗
【關於我和鬼變成家人的那件事】由許光漢、林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，在台灣上映一個多月已經突破近3億台幣票房，有笑有淚的劇情讓不少影迷已二刷、三刷甚至七刷的，而林柏宏飾演的毛毛常常掛在嘴邊說的「不敢相信！」也成為全民口頭禪。
《關於我和鬼變成家人的那件事》中許多台詞都是金句等級，官方Facebook Page也選出幾句經典台詞分享，一看就爆笑很有共鳴。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
一、不敢相信！
二、花瓶哪是你能看穿的，能一眼看穿的叫玻璃杯。
三、人世間的婚姻就是一張紙，隨時都可以離。
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四、上輩子你養我，這輩子我養你啦！
五、每次在那邊說什麼快到了快到了！我告訴你啦！跟你在一起這三年我從來沒有到過啦！
六、姻緣都是天註定的，你跟他前世有一段很深刻的感情。你上輩子是他養的狗。
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七、人家同性戀在陽間也可以結婚了呀，那陰間也是可以啊！
八、我是認真的，地球只有一個。
九、講那種話的男人，老二都只有三公分。
十、洞房花燭夜，難免會壓到，誰壓誰還不知道咧。
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