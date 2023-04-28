關於我和鬼變成家人的那件事｜60歲的他曾讓劉德華梁朝偉淪為配角

【關於我和鬼變成家人的那件事】Netflix懸疑劇《模仿犯》自開播後人氣熱燒，長達一個月蟬連Netflix冠軍，聲勢更遠渡20多個國家。其中，飾演資深刑警「林尚勇」的男星庹宗華，將親情戲刻畫太催淚，逼哭許多觀眾，讓愈來愈多年輕人記住。事實上，擁有精湛演技的他老早就成影視圈巨擘，還曾讓劉德華、梁朝偉擔綱他的配角，更別提他所主演的《報告班長》歷久不衰。



現年60歲的庹宗華，在最近火熱的兩部作品《關於我和鬼變成家人的那件事》、《模仿犯》皆出演擁有「爸爸」身分的要角，在他雄厚的演技下，許多人都被他上演的親情戲逼哭，也因此受到更多年輕一輩的觀眾關注。

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事實上，庹宗華可在老一輩中赫赫有名，在1973年，他以《母親三十歲》發跡，當時他僅9歲，隨後便在台灣影視圈打滾，熱門作品包含《小畢的故事》、《油麻菜籽》等片，尤其他在《報告班長》飾演班長孫建國一角，讓他徹底紅透半邊天，該片為台灣開啟了13年軍教片的熱潮，日後也成為喜劇軍教片的精神標竿。

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一夕間轉變成當紅炸子雞的他，就連劉德華、梁朝偉，都分別在《異域》及《異域2：孤軍》擔任他的綠葉，可見他全盛時期人氣之高；不沉淪於紙醉金迷，他勤於磨砥演技，在1991年，首次闖入金馬獎最佳男配角，更在4度入圍金鐘獎最佳男主角，以《孤戀花》奪下首座金鐘戲劇類影帝。如今，近年不斷擔綱配角的他，仍舊難掩光芒，為新生代的觀眾層留下深刻印象。

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