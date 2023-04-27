全港戲院日｜老闆叫員工排隊撲$30戲飛　超時有補水　網民咁回應

「全港戲院日」30元戲飛今早（27日）開賣，網上購票等候時間多達數千分鐘，戲院亦大排長龍，可謂一票難求！有打工仔就發文指老闆因為上網買不到戲飛，於是叫1名員工到戲院幫忙排隊買飛，更說如果排到好夜可以支付加班費。事件令網民咋舌，紛紛表示「為咗30蚊可以去到幾盡」。



有打工仔發文指公司老闆叫員工幫忙到戲院排隊買30元戲飛，他認為每間戲院都「排哂長龍」，擔心同事買不到電影票「唔知有啲咩下場」。（《食神》劇照）

該名網民在香港討論區以「老細叫同事出去排隊幫佢搶戲飛」為題發文，稱其老闆今日（27日）表示與老婆約好周六要去看電影，但發現售票網及手機應用程或都「死晒」，買不到30元電影票，於是想請員工幫忙排隊買電影票。

樓主表示老闆找了位「平時都算幫到手」的同事幫忙，叫他做完手上工作就去戲院排隊，「仲話如果真係排到好夜先返都可以照計返返工/OT錢畀呢個同事」。但直至中午時分，該名同事仍未回公司。樓主認為每間戲院都「排哂長龍」，擔心同事買不到電影票「唔知有啲咩下場」，又指如果老闆叫他去買應該也無法拒絕。

帖文引起網民熱議，有網民認為樓主老闆「公器私用」，逼員工幫自己排隊，也有人認為這是本末倒置，「如果個同事真係排到天黑，OT錢都夠佢自己買多兩張戲飛」、「比平時平少少啫，排隊成本喺晒度啦」、「其實平時都有幾廿蚊嘅時段，唔使特登去逼」。

（香港討論區）