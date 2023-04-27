全港戲院日｜4.29戲飛全部$30　網民稱3大原因唔搶：同上網有關…

「全港戲院日」30元戲飛今早（27日）早上11時開賣，多區戲院排長龍！雖然有不少市民早早準備到各大院線網站或親身到戲院等買飛，但網上多個討論區及群組均有網民發帖稱無意去搶，主要提出3個原因，第一是香港但凡出現可網上搶的優惠是「必定死Ser」難以搶到、第二是優惠不算特別抵、第三也是最多人提到「呢排無戲想睇」。



金鐘太古廣場百老匯戲院今早大批市民排隊搶購$30戲票。（張浩維攝）

「全港戲院日」是「開心香港HAPPY HONG KONG」系列活動之一，30元戲飛早上11時在網上及戲院陸續開售，吸引眾多市民搶購，希望周六齊齊入場睇戲。不過今日網上多個討論區及群組都有網民發帖，坦言不會去搶飛，理由不外乎3點。

第一，網民認為據過去經驗，「搞親同上網有關嘅嘢實係死ser」，但凡優惠是透過網上系統獲得，「戲院啲Apps死晒 」、「預咗買唔到啦個ser實死」，又覺得最後成功買票的，可能是有空閒時間親身到戲院排隊的市民。事實上今早不少戲院都出現人龍，「樓下戲院大排長龍…crazy」。

「全港戲院日」是「開心香港HAPPY HONG KONG」系列活動之一。

第二，不少帖文指優惠不算特別抵，除非是要看MX4D版本，否則和平日早場價錢相差不遠，「都係平幾十蚊啫，唔需要搶，廢事晒自己時間」、「平時逢星期三嘉禾院線也只是$40，唔使排、唔使迫」，而且吸引大量人入場後可能會影響到觀影質素，「改第二日睇好過，一定有生蕃」、「真係想睇戲嘅人多得你唔少」、「想睇戲嘅人，唔會為差個70、80蚊咁搶」、「想睇《命案》，不過我寧願聽晚睇」。

而最多人提及的其實是最近上映的電影不對胃口，「呢排無戲想睇」、「慳得幾多，同埋無戲想睇」、「瑪利奧兄弟月頭已經睇咗，其他無咩興趣」、「無興趣嘅免費都唔會睇」。

（綜合）