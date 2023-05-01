父母催婚　美女索性當「日租女友」揭行業秘聞：給夠錢什麼都可做

中國大陸不少家長仍堅持孩子必須在適婚年齡結交對象並趁早成家立業的傳統觀念，尤其過年期間或回鄉團聚之時更會不斷催婚，讓壓力大的年輕族群只好「租借另一半」帶回家，應付家中的長輩和親戚。



對此，當地1名記者決定了解「租女友」的特殊行業，也有兼職女性主動爆料，「過年1天能賺人民幣2500元」。

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根據陸媒《潮新聞》報道，當地記者日前在中國大陸江蘇省南京市訪問了從事「租女友」行業的木木（化名），她表示儘管「租女友」費用很高，但卻有自身條件普通且出身農村的顧客願意花錢，1天約人民幣1000元、交通費則另計。

木木指出，目前「租女友」產業在各大網站與平台發展迅速，街頭也能看到舉牌找人假扮女友的「租客」，她更直言：「農村單身漢多，錢到位幹什麼都行！」

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事件曝光後，震驚不少網友，紛紛留言「膽子真大，不怕被賣嗎」、「挺危險的，萬一遇到人販子怎辦」、「跟他走就回不來了」、「世界之大無奇不有」、「小心被拐賣」、「別什麼錢都賺吧」。

「弱弱的問1句：這合法嗎」、「沒女朋友丟臉嗎？這還愛什麼面子」、「驚為天人」。

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