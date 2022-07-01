爸爸活｜日本女揭開工苦況：自白想要窮客戶　金主送卡反而有危機

疫情衝擊各國經濟，使日本「暗黑產業」競爭越發激烈。許多女生開始從事「爸爸活（パパ活）」，希望藉此增加收入，但「爸爸」的數量不增反減，使爸爸活的工作難度增加、價碼下跌，



「劣質爸爸」的數量也增加了不少。從事爸爸活的女子分享，高收入的「爸爸」不僅難伺候還很小氣，不時要求「變態玩法」，讓她們相當反感，反之年收平庸的「爸爸」就很好相處，使「貧窮爹」漸漸成為她們的首選。

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日本媒體《サイゾーpremium》邀請4名從事爸爸活的女性分享經驗，杏奈（化名）在訪談中提到，「爸爸」從律師、醫生到企業主都有，年齡落在20到60歲之間，但幾乎所有人都渴望「人與人的連結」，不給的話「爸爸」還會惱羞成怒，甚至跟蹤、威脅。雖然多數女生都會鎖定收入高的「爸爸」，但這些人多半很吝嗇又居高臨下，不太好相處。

結愛（化名）透露，年收超過5000萬日圓（約港幣290萬元）的「爸爸」多半是怪胎，還會要求「變態玩法」。結愛曾遇到一名有怪癖的「爸爸」，他只要看到女生變胖就會很開心，甚至在兩人吃飯時開價「多吃一個壽司，就多給1000日圓（約港幣60元）」，她為了討「爸爸」歡心硬撐猛塞，最終賺了5萬日圓（約港幣2900元）。

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美月（化名）也曾遇到一毛不拔的「醫生爸爸」，原本說好給3萬日圓（約港幣1700元）就能「親密連結」，不料「醫生爸」卻瘋狂跟她殺價，完全不照規定來。

比起態度差又變態的「高收入爸爸」，受訪者們更喜歡年收約600萬日圓（約港幣34萬元）的單身爸爸。結愛指出，這些「貧窮爹」白天都很認真工作，比較沒有奇怪的癖好，而且多數都是沒女友、沒愛好、沒上進心的男人，有錢也沒地方花，只要勾起他的興趣出手就會異常慷慨，吃一頓飯甚至就能賺到3萬日圓（約港幣1700元）。

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然而，爸爸活的風險也相當高，有些「爸爸」會逼女生賣身，如果不從就會以盜刷信用卡等名義報警。杏奈也分享恐怖經驗，有些「爸爸」會主動買Starbucks預付卡給她們，目的不是為了請喝咖啡，而是要透過卡片的購買記錄，了解她們的生活範圍，也可能依這些地點追尋她們的行蹤。

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