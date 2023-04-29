港男為女友Call的士！司機目擊女方落車擁抱另一男子　唔忍心想…

的士司機常撞破偷食？有的士司機發文指日前接獲Call車訂單，相信是男生替女友召車，未料他將女生送到目的地後，居然看到她抱住另一位男子，懷疑對方出軌，頓時左右做人難，考慮是否通知召車男生，發文問「我應該…？？」。有網民認為不能姑息出軌，必須轉告女生男友，亦有人認為閒事莫理，「呢啲事夜更經常都會見到」，更何況不知3人關係。



有的士司機日前接獲相信是由男友替女友召車的旗，女生到目的地後居然抱住另一位男生，故懷疑對方出軌，並對應否告知召車男生感兩難。（《降魔的》劇照）

該的士司機在Facebook「的士司機資訊網 Taxi」群組發帖，指某日接到Call車程式訂單，稱是1名男生幫替女朋友召的士。截圖所見，男方召車地點是奧海城2期，目的地是沙田石門邨，並給予20元貼士。司機原本不確定2人關係，但因為男生召車時按錯了選項，「見到我問我有冇Payme，到咗2之後會過畀女朋友再畀錢」。司機指男生有禮地請他安全將女友送回家，距料女乘客下車不久，竟然跑去抱住另一位男子，目擊疑似偷食一幕，吃驚稱：「我應該....？」

司機指男方給予20元貼士，更有禮地請他安全將女友送回家。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

部份網民認為不能放過偷食的女乘客，「舉報喇，呢啲女唔可以姑息」、「當然打番電話畀佢單聲，佢出錢」、「邊個畀貼士邊個老闆，見疑即報，第時啲人就識畀貼士司機，坐車又識畀揞口費」。不過有人就覺得閒事莫理，「Tips唔包上報」、「咁多事做乜，好奇害死貓，完成行程收錢就走得，理得人哋搞邊科」。

有留言質疑單靠樓主片面之詞，斷定女乘客偷食似乎稍有不公，「有啲職業道德好，你Post支order出嚟寫段嘢，畀人Share去唔同群組，萬一事實同你所講有出入，會害死人！」。亦有留言猜測各種可能性，女乘客此舉未必算是偷食，「人地收兵，男女朋友？」、「你點知條仔唔係送完條女上車，轉頭就攬住另一條女？」、「條仔call車送條女畀返佢老公，無問題呀」。