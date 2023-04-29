內地女海港城疑遇借錢黨　內地男稱賭錢輸光　獲$300後續竟然咁衰

海港城疑有「借錢黨」出沒！有內地女近日於網上發文分享疑似遇到「借錢黨」一事，她憶述與閨密在尖沙咀海港城購物後突然被兩女一男內地旅客攔住，聲稱於澳門賭博輸光了錢，沒錢吃飯和住酒店，問「看在大家是中國同胞的份上能否幫忙給錢吃飯？」，閨密好心給了300元，沒料到其中一名女子指「給的錢不夠」，事後她與閨密感覺被騙，大罵：「心裏無語到極點！」



有內地女近日於網上發文分享於海港城疑似遇到「借錢黨」一事。（資料圖片）

樓主於小紅書發文講述事件經過，她與閨密在尖沙咀海港城購物後突然被兩女一男內地旅客攔住，「說自己從澳門過來旅遊，玩百家樂輸光了錢，沒錢吃飯住酒店，看在大家是中國同胞的份上能否幫忙給錢吃飯？」。

樓主雖然看到3人珠光寶氣，很像有錢人，但閨密太善良仍給了對方300元，說不用留電話，不用還錢，沒料到對方得寸進尺欲索取更多錢。她表示：「其中一女人插話，說她們孩子朋友和小孩6個人，給的錢不夠。」

事後樓主與閨密感覺受騙，大罵「心裏無語到極點」，亦因此事得到教訓和反思，「真是富豪的話，身上的珠寶手錶絕對可以派上用場」，可以抵押首飾、手機，至少可填飽肚子，亦可用手機問朋友借錢過數，後悔當刻「怪反應太慢了」。她提醒大家在香港要小心注意以此種手法借錢的兩女一男，「不要被騙！也希望能夠幫到真的需要幫助的人」。

樓主說，閨密好心給了300元，沒料到其中一名女子指「給的錢不夠」。（《我不是購物狂》劇照）

網民留言表示，「內地的騙術都跑到香港去了」、「這個是騙局，5、6年前就已經遇到過，直接走開了」、「輸光了錢，連銀行卡的錢都沒了嗎？好低劣的手法」、「香港好多當舖，300也是錢啊」、「哪裏都有行為不端的人，這種騙局不是內地的特產」，建議遇上疑似騙子應「企硬」勿心軟給錢，「不要太善良，叫他們去找警察」。

有網民分享類似經歷，「穿的還挺好，也是說從澳門過來，他老闆喝酒喝醉了，非拉着我弟，我還推着小孩，我說不好意思幫不了你，硬是讓我拉走了，他們又開始道德綁架，說都是大陸人啊，怎麼這樣，我沒理他，現在想起來瑟瑟發抖」。有人認為「借錢黨」已轉移目標，「感覺他們是內地旅客為目標了，前兩個月都是在香港住宅區，那他們現在目標可能提升到一萬塊一天了」。