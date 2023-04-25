內地女用八達通崩潰　做漏1件事被收$XX　注意八達通8大隱藏收費

【八通達／隱藏收費】八達通是香港常用電子支付工具之一，然而有近日來港旅遊的內地女於網上發文表示，她沒有用八達通3年，竟要收取「啟動費」，事件令她相當不滿，直指「退卡，再不用八達通了」。帖文引來網民熱議，不過，不少人認為在香港行走用八達通始終較方便，而且可能有拆扣，舉例指「坐地鐵，八達通和支付寶的收費是不一樣的呢」。



翻查資料，八達通未有「啟動費」，但有「不常用」收費，如擁有2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通，並在3年內沒有增值或付款交易，便需要支付15元行政費。除此以外，八達通還有多項必須留意收費，以下8大「隱藏」收費一一話你知。



有內地女表示，她沒有用八達通3年，竟被收取「啟動費」，令她相當不滿，直指「退卡，再不用八達通了」。（小紅書）

該內地女於小紅書以「退卡，再不用八達通了」為題發文，指自己過去3年沒有使用八達通，近日來港想使用，卻「竟然要收我啟動費」，令她不滿，直指「果斷退卡退卡退卡」，又聲言「支付寶微信趕緊的，把八達通打趴下」。

該內地女講述使用八達通的不快事。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人分享同類經歷，「我去港鐵的客服中心，要收15（元）啟動費呀」、「看卡片的吧，收了15蚊」。雖然閒置多時的八達通卡再使用時有機會被收取費用，但不少人留言指來港旅遊「嘟」八達通卡十分方便，也有不少人比較支付寶（Alipay）、微信（WeChat Pay）與八達通功用，認為八達通的方便程度完勝，「八達通一拍就可以了，微信支付寶還要開app、開二維碼」、「坐地鐵，八達通和支付寶的收費是不一樣的呢」、「我覺得八達通在香港是最方便的支付方式」。

八達通8大「隱藏收費」注意



翻查資料，八達通未有「啟動費」，但有「不常用」收費，如擁有2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通，並在3年內沒有增值或付款交易，便需要支付15元行政費。

除此以外，八達通還有多項必須留意收費，以下8大「隱藏」收費一一話你知。

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不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

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