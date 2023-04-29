燒烤店新員工上錯菜　兩惡客要求退全單仲話要投訴　老闆霸氣回應

西客要求會否太誇張？內地日前瘋傳影片，顯示山東有燒烤店食客投訴，炮轟店員上錯了菜，老闆上前解釋只是新店員送錯肉，一問下發現兩客人要求免單，他話不多說霸氣帶客人到前台退款，客人走前不忘帶走枱上食物，沒料到退完錢後，客人堅持要致電政府部門投訴。老闆事後氣得指兩客人要求全單退款仍說要投訴，「你投訴去吧」。事件令網民吃驚，直言惡客要求荒謬，「免單還要投訴？想免費吃到死？」。



網傳影片顯示山東有燒烤店客人投訴店員上錯菜，老闆出面解釋。（微博影片截圖）

內媒報道，26日網上瘋傳影片，顯示山東淄博有燒烤店店員因為上錯菜被客人投訴，影片引來熱議。片段中有枱男女客人枱上已放了不少食物，但正向老闆投訴上菜問題。老闆向兩人解釋是新員工上錯了菜，「廚房出錯餐每天都有」、「我們不可能不出錯車」，兩名客人疑在和老闆辯論但未能聽清內容，老闆坦言：「你們想怎麼樣，說就行了。」

男顧客要求「免單」，老闆話不多說稱免單退單沒問題，轉身帶兩人到櫃台。客人起身時還不忘將枱上食物帶走，被網民發現「免單還得把小餅帶走了」。老闆退錢後道歉，未料客人稱「我直接打12345」，即打市政熱線和相關部門投訴。

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事件中的牧羊村燒烤店老闆後來解釋，當時新員工送錯了肉，顧客要求退全單，他最後還動氣稱：「退給他，他說投訴去，你投訴去吧。」

網民怒斥該對男女是惡客，上錯菜更換就可以，要退全單太荒謬，「吃相有點難看，丟臉不」、「免那份菜就完事了」、「都要給你免單還要投訴？想免費吃到死？」，質疑他們動機是敲詐勒索，「一大桌已經免單了我覺得店家也是有損失的，怎麼能得理不饒人呢」、「單都退了還不滿意，這是要把整個飯店都拿走才可以啊」。

也有人替顧客說話，可能是老闆說免單後「一個勁的叫人往外走，客人才會咄咄逼人」，但也認為這是相互的事，「有些人不能慣着」。

（綜合）