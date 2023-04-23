極品西客！沙田港女怒罵收銀泄忿：妳預咗受氣　職員1句神回獲讚

到茶餐廳消費有不滿，也不應拿員工出氣。沙田一對男女食客於沙田愉翠商場一間茶餐廳用膳，惟落單半小時仍未上菜，於是「cut單」離開，詎料走到門口收銀處時，女子竟不斷指罵收銀職員泄忿。收銀職員無奈回應「客係客，咁妳唔可以鬧我架嘛」，女子卻稱「妳企樓面就要受氣，話畀妳聽！」，離開時更轉身「攞尾彩」留下一句「妳對客架嘛而家！」。

相關影片於網絡瘋傳，網民紛紛批評「極品西客」，「影衰晒香港人」、「西客真係唔怕丟架」、「人哋都係打份工啫，鬧個伙計都無用，又唔係佢煮畀你食！」。也有網民大讚收銀職員回應。



沙田一對男女食客於沙田愉翠商場一間茶餐廳用膳，惟落單半小時仍未上菜，於是「cut單」離開，詎料走到門口收銀處時，女子竟不斷指罵收銀職員泄忿。（Facebook群組「沙田之友」）

有沙田街坊昨日（4月22日）於Facebook群組「沙田之友」上載一段18秒影片，指一對男女食客於沙田愉翠商場茶餐廳用膳，因落單後半小時仍未上菜，於是「cut單」，並拿收銀職員泄忿，「落咗單半粒鐘冇嘢到要cut單冇問題，但係又搵收銀姐姐發泄怒火無理取鬧」。

從樓主上載影片見到，當時收銀處有多名食客排隊，該對男女卻未有理會，不斷指罵收銀職員。收銀職員無奈回應「你係咁鬧我無用架，唔係我炒架！」，女子即再火起批評「咁無態度？你對客架嘛，對客係咪咁樣啊？」，收銀職員則表示「客係客，咁妳唔可以鬧我架嘛」。

沙田男女指罵收銀職員過程逐格睇▼▼▼

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這時有其他職員勸止，惟女子未有停口，手指指稱「妳企樓面就要受氣，話畀妳聽！」。之後女子向門口走去，離開前卻氣難平，轉身留下一句「妳對客架嘛而家！」。

之後女子向門口走去，離開前卻氣難平，轉身留下一句「妳對客架嘛而家！」。（Facebook群組「沙田之友」）

影片引來網民熱議，指摘是「極品西客」，「收銀負責收錢咋喎，好無辜俾佢鬧，咁型嘅直接衝入廚房插個廚吖嘛」、「杯麵啱晒佢，3分鐘食得！」、「呢啲西客又唔等得，唔好出街食啦，自己煮咪快囉唔使等」、「西客真係唔怕丟架」、「人哋都係打份工啫，鬧個伙計都無用，又唔係佢煮畀你食！」、「影衰晒香港人」。

也有人質疑「冇前冇後，餐廳職員有冇講嘢難聽呀？」不過樓主回覆「就係冇，直到個客跳掣之前，個收銀都好有耐性」。另有不少網民大讚職員回應有理直接。