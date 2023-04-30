網傳淄博派靚女駕電動車接送遊客　175厘米高、着迷你裙　真相係…

山東淄博燒烤最近爆紅，大量遊客湧入當地。內地近日瘋傳影片，有網民聲稱淄博市政府為迎接「五一黃金周」來吃燒烤的遊客，派出一群175厘米高、穿迷你裙露長腿的青春美女駕駛電動車接送，惹起大批網民哄動，大呼「跟我來美人計？不好意思，我還就只吃這一套，今晚連夜出發」。不過其後有內地媒體向淄博政府查詢，獲告知並非官方安排，估計是商家行為。內地記者後來亦找到影片最初發佈者，對方澄清影片是某電動車品牌的宣傳活動。



內地近日瘋傳一段影片，有網民聲稱淄博市政府為迎接「五一黃金周」來吃燒烤的遊客，派出一群175厘米高、穿迷你裙露長腿的青春美女駕駛電動車接送。（網上影片）

根據網上流傳影片，約10名穿白色網球服、迷你裙的青春美女於馬路列隊，坐在各自的電動車上，戴着頭盔向鏡頭揮手，網民聲稱是淄博市政府為迎接「五一黃金周」來吃燒烤的遊客，而特設的接送專隊。

有男網民隨即深陷「美人計」，稱燃起到淄博燒烤的念頭，「本來不想去的，但現在非去不可了」、「前兩天刷到網友說淄博馬上就會使美女計，現在真的使出來了」。也有網民認為，影片拍攝角度有點低，表示「之前都挺好的，這就有點變味了」、「女生穿短裙騎車子真的方便嗎？」。

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內媒《潮新聞》4月27日撥打淄博市旅遊專線電話查詢，相關人員稱有關注網上流傳的信息，強調「此舉不是官方行為，有可能是商家行為」。《潮新聞》記者後來找到影片最初發佈者，對方澄清影片是某電動車品牌的宣傳活動，其姐姐是該品牌分銷商，影片是姐姐所拍並傳送給她。

《潮新聞》指出，國內某電動車品牌商在新品發布現場，的確邀請了一批美女當車模騎上電動車展示，美女影片於網上流傳似是營銷號包裝蹭淄博燒烤熱度，影片最初發佈者說「各行各業都想火」。

網民紛紛批評蹭熱度的商家，認為反為品牌招黑，「這種拍攝角度，明顯就是動機不純，別蹭了」、「這個社會好好玩，就是為了流量和熱度，啥辦法都可以想出來」、「希望商家有點底線別擦邊，不然很容易敗壞路人緣」。

（綜合）