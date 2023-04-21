日本美女主播「試玩騎馬機」爆紅　被揭黑歷史清純形象一夕崩壞

賽馬是日本頗知名的娛樂活動之一，不僅當地居民喜愛，不少外國人也會到現場觀看比賽。



日前，日本一檔賽馬節目邀請來賓與主持人體驗騎馬，其中一名主持人因長相甜美而引發關注。

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不僅影片在推特上掀起討論，網友們也起底主持人的身分，發現她就是過去曾因「暗黑對話」外流而淡出主播台的人氣女主播森香澄。

日本東京電視台在YouTube開設賽馬專屬頻道，推出系列節目供賽馬迷們觀賞。日前，一檔節目邀請喜歡賽馬的女來賓們共同出演，並在其中一段環節中邀請大家試乘「馬兒」，讓演出者試坐在電動騎馬機上，一同體驗騎馬的感覺。主持人森香澄也受邀體驗騎馬，因其外型甜美可愛，而讓這段影片在網路上掀起討論。

影片爆紅後，森香澄的身分也被起底，1995年出生的她身高154公分，過去曾是日本東京電視台的主播，因天真甜美的形象而躍升人氣女主播。

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然而，2020年時卻被日本媒體爆出醜聞，森香澄與另一名女主播的私下對話慘遭外流，兩人不僅評論前輩，還嘲笑電視台的工作人員「非常骯髒、毛多得像猴子好可怕」，讓清純形象崩毀，更因此淡出主播台。

沉澱多時後森香澄重新出發，陸續擔任多檔節目的主持人，還透過各大社群平台與粉絲互動，目前光是Instagram就擁有超過42萬名粉絲追蹤。

今年將要28歲的森香澄也在4月結束與電視台的合約，她在受訪時談到，若受到公司保護，能挑戰的事物相當有限，因此決定在30歲前積極嘗試各種各樣的東西，而決定與其他公司簽約。

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