波蘭美女嫁台男高呼如中六合彩　大數老公優點　竟為了陪她而辭職

已居台4年的波蘭女生Karolina分享與丈夫結識過程及婚後生活，她表示從未想過要嫁給台灣男生，但在與丈夫交往後發現他的與眾不同，既貼心又富有創意，結婚後時常在生活中創造驚喜，讓她直呼「嫁給他根本像贏樂透」。



波蘭女生Karolina接受《不要鬧工作室》訪問，敘述她如何遇到生命中第一個亞洲男友，也是最後一個亞洲男友的故事。

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2015年時Karolina到北京交換時，曾跟幾位歐洲人約會過但都沒有結果，次年她回國實習，好友Winnie請她幫忙測試一個手機通訊軟體，就當作是打工，也可以順便多認識其他人，同時建議她不妨試著亞洲人交往看看。

Karolina表示，在測試軟體的過程中，發現一直跟她聊天的對象是一位在波蘭的台灣業務經理，剛好他也是這個軟體的測試人員。兩人在聊了一個月之後，男方終於開口問她要不要出來一起喝杯咖啡。

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在兩人的相處的半年中，Karolina發現這位台灣男生跟自己所交往過的男友大不相同，他不會專注在她的外表上，反而注重的是她的智慧和經驗，這點真的令她超感動的，於是決定和他交往。

兩個月後，Karolina獲得了到上海實習的機會，沒想到男友為了和她在一起，竟然辭掉工作也去上海，男友除了貼心表現外，也常常安排各種旅行並拍下過程，極富創意，時時令她感到驚喜。

Karolina回憶表示，2018年時男友帶她到馬爾地夫旅遊，某天在日出時刻，男友拿出自己設計的婚戒向她求婚，再次令她驚喜感動，2019年時Karolina決定與男友共組家庭，兩人並於2020年結婚，並定居台灣。

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Karolina表示常聽別人說，男生在婚前都會表現得非常貼心及浪漫，婚後這些熱情就會清失無蹤，這點在自己的丈夫身上是看不到的。

在台灣居住4年來，丈夫在生活中不斷發揮創意，為了不讓她有思鄉病，他親自把新家設計成Karolina最喜歡、最理想的樣子，讓她直讚丈夫真是個理想的伴侶：「嫁給他根本像贏樂透，賺到了！」

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