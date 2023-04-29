車CAM｜貨車司機迴旋處出口爭輸　瘋狂追擊小巴佬「頂位」擋去路

揸車最重要是保持心平氣和，切忌意氣用事。惟最近有網民在社交平台上傳車Cam影片，全程直擊貨車與小巴司機在青衣交匯處附近路段的「身位爭奪戰」。2名司機先於迴旋處出口爭位往青衣大橋，「落敗」的貨車司機後來追上爬頭，小巴多次切線欲擺脫對方，但仍被前者跟着轉線阻擋。由於片主最後於不同出口離開，「兩車相爭」的結局不得而知，但大批網民看後同樣狠批涉事司機危險駕駛，尤其小巴司機更是罔顧乘客安全。



有網民在社交平台上傳車Cam影片，直擊貨車與小巴司機在青衣交匯處附近路段的「身位爭奪戰」，引來網民熱議。（facebook「馬路的事討論區」影片截圖）

片主於facebook群組「馬路的事討論區」發文並上傳車Cam片，可見周三（26日）晚上近7時，「貨車大戰小巴佬」竟在青衣交匯處至興芳路路段上演。據影片顯示，涉事貨車與小巴起初於青衣交匯處「相遇」，位於外線的前者欲於往葵涌及九龍的出口離開，但右方的小巴司機未有退讓，兩車並行近數十米，終由小巴司機「勝出」。

按圖逐格看「貨車大戰小巴佬」全過程▼

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不過，此後貨車司機一直由青衣大橋至葵青路一段，緊緊跟隨着小巴，又爬頭至小巴正前方，小巴司機三度試圖切線以擺脫對方，惟不成功，被貨車「頂位」阻擋去路。片主一直於兩車後方行駛，拍下了雙方司機的追逐過程，但最後於興芳路附近往其他出口離開，故未能得知事件後續。

片段隨即引來網民熱議，大部分人均直斥貨車與小巴司機同樣有錯，更慨嘆「都唔知為乜，嬴咗得了什麼，輸咗失了什麼？」、「為啖氣，撞咗你就知有幾煩！」。有網民則建議片主將片段交給相關部門，讓涉事司機承擔後果，「送佢兩個上路啦」、「交畀長官啦！兩個都要停牌！」。然而，相比貨車司機，部分網民認為小巴司機罪加一等，批評他罔顧乘客安全，「搵啲乘客命仔來較飛？ 離晒譜！」、「兩個都唔抵幫，但小巴佬更乞人憎，搵啲客條命仔較飛，揸得公共車就要學識忍」、「小巴成車客同人鬥氣」。