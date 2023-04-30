車cam直擊｜大叔推輪椅婦加士居道行走惹議　網民：諗住行過海？

有行人路不走，偏要與車同行？網上近日流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有大叔於油麻地加士居道推着1名坐輪椅婦人在馬路邊往紅磡方向行走，危險舉動惹來在其後方車上兩名男子嘩然，大呼「咁X過癮嘅你？」。



網上近日流傳1段車cam（行車記錄儀）影片，有大叔於油麻地加士居道推着1名坐輪椅婦人在馬路邊往紅磡方向行走。（網上影片截圖）

facebook專頁「屯門友」近日轉載1段1分鐘車cam影片，顯示事發時間為周三（26日）下午2時許，片主於油麻地加士居道香港女童軍總會對開駕駛期間，驚見前方有名穿着涼鞋的大叔於馬路邊沿雙黃線推着輪椅，往紅磡方向行走，片主擔心撞到大叔，於是減慢車速，駛經大叔身邊時可見到輪椅上坐着1名女子。

該段道路屬通往紅磡海底隧道的支路，交通十分繁忙，後方車上兩名男子熱烈討論大叔的危險行為。男子A表示，「都唔知點樣推㗎，你真係好嘢喎！」，男子B揶揄「邊X度行過嚟㗎你？佢跟GPS（導航）行㗎？咁Ｘ過癮嘅你？」，男子A回應「呢啲呀，真係擺上網呀」。

男子B甚感疑惑，問道「唔係，你喺邊X度行㗎呢？咁X過癮嘅你！我諗緊佢喺邊度推出馬路」，男子A回應「我就係唔知佢喺邊度推，推過嚟」，男子B直言「佢兩個唔啱㗎咩？你想佢死，定佢想你死呀！」。

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有網民根據大叔的行走路線估計，「諗住行路過海？」，另有人猜測「會唔會係老人痴呆蕩失路呀？」、「點解會行咗出去大路㗎」。

有網民批評大叔行為害己害人，「請不要輕視自己的生命！男女老幼，無有分別！」、「累死啲司機」、「為咗其他駕駛者着想，我會打999，真心唔想見到意外發生」。